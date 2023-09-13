İstanbul’da ‘sevgilime niye mesaj attın’ cinayeti

İstanbul Başakaşehir'de 21 yaşındaki Enes Beyhan, sosyal medya üzerinden kız arkadaşına mesaj atan 19 yaşındaki M.T. ile telefonda tartıştı. Sözlü tartışma tarafların bir sokakta buluşmasıyla kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Enes Beyhan hayatını kaybetti.

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Başakşehir yaşayan Enes Beyhan sosyal medya üzerinden kız arkadaşına mesaj atan M.T.’yi telefonla aradı. İkili arasında telefonda sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası taraflar, Necati Coşan Caddesi’nde buluşma kararı9 aldı.

Buluşma noktasına M.T., arkadaşı İ.T. (22) ile birlikte geldi. Tarafların sözlü tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Enes Beyhan, karşı taraftan ise İ.T. ve M.T. yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Enes Beyhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tedavilerinin ardından Beyhan’ı bıçaklayan şüpheliler M.T. ile İ.T. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)