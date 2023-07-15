Abone Ol

İstanbul’da ücretsiz ulaşım kararı

İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da ücretsiz ulaşım kararı

İstanbul’da DGS’ye gireceklere ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarınki DGS’ye girecek öğrenciler ve öğretim görevlilerinin, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekleri kaydedildi.

İETT şoförünü suçladı, İmamoğlu'na şikayet etti: Gerçek kameralara yansıdıİlginizi ÇekebilirİETT şoförünü suçladı, İmamoğlu'na şikayet etti: Gerçek kameralara yansıdı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam