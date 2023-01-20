Abone Ol

İstanbul’daki camilerde yağmur duası

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve kuraklık tehlikesi oluşması üzerine camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’daki camilerde yağmur duası

İSKİ’nin bugün açıkladığı verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 30’a düştü. Yağmur ve karın yağmaması, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık tehlikesinin oluşması üzerine cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası edildi.

İstanbul Müftülüğü’nün talimatı ile kentteki bütün camilerde hutbenin ardından ‘Yağmur Duası’ yapıldı. Avcılar Merkez Ulu Camii’nde de yüzlerce kar ve yağmur yağması için dua etti. (DHA)

İstanbul'daki barajlar kritik seviyedeİlginizi Çekebilirİstanbul'daki barajlar kritik seviyede
X Reklam