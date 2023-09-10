İstanbul’u magandalar sardı: Yolu kapattılar, otomatik tüfekle ateş açtılar

İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerinde yine magandalar sahnedeydi. Kimi tabancayla, kimi otomatik tüfekle havaya ateş etti. Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli'nde ise, asker eğlencesi yapan magandalar tüneli trafiğe kapattı.

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İstanbul’da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerine yine magandaların gölgesi düştü. Beykoz’da bulunan Halil Ulukurt Tüneli’nin girişinde yolu kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya defalarca ateş etti.

SİLAHLAR ATEŞLENDİ

Esenler’de ise düğün sırasında silah sesleri duyuldu. Düğün eğlencesini cep telefonu ile çeken bir vatandaş silah seslerinin duyulmasının ardından panikle içeri kaçtı.

TÜNELİ KAPATTILAR

Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli’nde de görüntüler değişmedi. Asker eğlencesi yapan motosikletliler tüneli trafiğe kapattı.

TRAFİĞİ DURDURUP HALAY ÇEKENLERE 13 BİN LİRA CEZA

Eyüpsultan’da ise 7 Eylül’de düğün konvoyu sırasında Saya Yokuşu mevkiinde yolu kapatarak halay çekenlerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Başlatılan çalışma sonucunda, yolu kapatan araçların sürücüleri oldukları belirlenen İ.E.Ş. , M.D. , T.Ö. , S.K. , B.K. ve S.K. yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’na göre 13 bin 80 lira ceza yazıldı. Ayrıca 5 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da işlem yapıldı. (DHA)

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