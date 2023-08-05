İstanbul’u nem vurdu, yağış olacak mı?

İstanbul, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini gösteren yeni bir sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. Ancak bu kez bir öncekinden farklı olarak nem bunaltıyor. Uzmanlar mega kentte sıcak hava dalgasından sonra yağış beklenmediğini belirterek su tasarrufu konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı “eyyam-ı bahur”un etkisine girdi.

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

Yerini “çöl sıcakları”, “cehennem sıcakları” ve “Afrika sıcakları” gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahur İstanbullulara nemden bunalttı.

SICAKLIK HAFTA SONU 35 DERECE

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş de Türkiye’nin eyyam-ı bahurda Arabistan, İran ve Orta Doğu kökenli çok sıcak tropikal hava kütlelerinin taşıdığı ardışık çok sıcak ve bazen de ekstrem sıcak hava koşullarından etkilendiğini söyledi.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar yüzünden buharlaşmanın da yüksek olacağı için denize ya da büyük göllere komşu kıyı bölgelerinde nemin de yükseleceğini aktaran Türkeş, bunun insanları ve diğer pek çok canlıyı etkileyebileceğini ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Hafta sonu sıcaklık kademeli olarak azalacak. İstanbul’da hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak” dedi.

YAĞIŞ OLACAK MI?

Tek, yaşanılan sıcaklık sonrası İstanbul’da yağmur beklenmediğini anlatarak, “Çünkü sıcaklıklar geçen sefer olduğu gibi hemen azalmıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı’nda İstanbul’da en yüksek sıcaklığı 41,3 derece olarak kayıt altına almıştık. Hemen ertesi gün sıcaklık 12 derece birden düşmüştü. Bu durum yağışa neden olmuştu. Ancak bu sefer böyle bir durum yok.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tek, şunları kaydetti:

“Vatandaşların saat 10.00 ila 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. Dışarıya çıkanların ise açık renkli elbiseleri tercih etmeleri önemli. Ayrıca bu sıcak günlerde su tüketimi çok olmalı, proteinli gıdalardan kaçınılmalı. Sıcaklığın pik yapacağı saatlerde bedeni zorlayan işlerden kaçınmakta önemli.”

PARK VE SAHİLLERE AKIN

İstanbul’da etkili olan “eyyam-ı bahur” sıcaklarından bunalanların bir kısmı denize girerken bazıları da parklardaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Meteorolojinin kentte bazı merkezlerde yaptığı ölçümlerde nem oranının yüzde 79’lara kadar çıkmasıyla etkisini daha da hissettiren hava sıcaklığı İstanbulluları bunalttı.

Sıcak havada ferahlamak isteyen İstanbullular da soluğu Boğaz’ın serin suları ile kentteki plajlarda aldı. Sıcaktan bunalanların bir diğer adresi de park ve bahçelerdeki gölgelik alanlar oldu.