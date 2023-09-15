İşte parti devletinin resmi: AKP’li başkan öğretmenleri karşısına böyle dizdi

2023-2024 Eğitim öğretim yılının başlamasının ardından AKP Afyonkarahisar Dazkırı İlçe Başkanı Fatih Çiçek, ilçedeki okulları ziyaret etti. AKP’li başkanın okul ziyaretlerinde öğretmen ve idarecileri karşısına dizerek açıklama yaptığı anlara ilişkin paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti.

Müslüm EVCİ

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2023-2024 Eğitim öğretim yılının başlamasının ardından AKP Dazkırı İlçe Başkanı Fatih Çiçek ilçe ve köylerdeki bazı okulları ziyaret ederek, öğretmen ve idarecilerle bir araya gelerek, toplantılar yaptı.

AKP'li başkan, okul ziyaretlerinde öğretmenleri toplantı düzeninde karşısına dizerek açıklamalarda bulundu.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li başkan Çiçek şu notu düştü:

-2023-2024 eğitim öğretim yılını öğretmenlerimizle bir araya gelerek kutladık… İlçemiz merkezinde eğitim veren okullarımızda öğretmenlerimizle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak değerli öğretmenlerimizin dilek, istek ve taleplerini dinledik.

-Yöneticilerimize, öğretmenlerimize, göstermiş oldukları misafirperverlik ve samimiyetlerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.

OKUL MÜDÜRLERİ DE AKP'Lİ BAŞKANI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Öte yandan bazı okul müdürleri de AKP İlçe Başkanı Fatih Çiçek'i makamında ziyaret etti. Çiçek o ziyaretin fotoğraflarını ise şu ifadelerle paylaştı:

-Değerli müdürlerim, öğretmenlerimden bugün, Alkim Ortaokulu Müdürü Şevki Gürer, Alkim Ortaokuku Müdür Yardımcısı Ahmet özen, İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Kutlu‘nun ziyaretleriyle büyük onur duyduk. Kıymetli müdürlerime ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim…

“AKP, DEVLET-HÜKÜMET AYRIMINI YAPAMIYOR”

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, AKP İlçe Başkanı Çiçek'in okul ziyaretlerine tepki gösterdi.

“AKP'nin devlet-hükümet ayrımını yapamadığını ya da yapmak istemediğini hepimiz biliyoruz, ancak görünen o ki kamu görevlileri de artık siyasetle iç içe olmaktan imtina etmiyor” diyen Mısırlıoğlu, şunları söyledi:

-Kamu, kapsayıcı, bütünleştirici ve objektif olmalıdır. Kamu, halka adanmış olmalıdır. Herhangi bir zümreye adanmış olan kurumlar ne yazık ki tarafsızlığını ve profesyonelliğini yitirmiş olacaktır.

-AKP Dazkırı İlçe Başkanı Fatih Çiçek'in tutumu oldukça yanlıştır. Bu etik olmayan ziyaretler sırasında toplantılar yapılıp kamu görevlileriyle siyaset konuşulması ahlaken uygun bir davranış değildir.

-Son olarak eğitim öğretim döneminin açılışı maksadıyla okul ziyaretleri gerçekleştiren İlçe Başkanı, öğretmenlerle toplantı yaparak bu toplantının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştır.

-Öğretmenlerin dilek, istek ve taleplerini dinlediğini söyleyen ilçe başkanı siyasi kimliğini kullanarak kamu üzerinde bir ağırlık gösterme çabasındadır.

-Burada altı çizilmesi gereken en önemli nokta; kamu kurum ve kuruluşlarının ancak ve ancak ‘devletten' bir talebi olacağıdır.

-Kamu görevlileri siyasilerden ne gibi bir talepte bulunabilir? Unutulmamalıdır ki orası bir eğitim yuvasıdır. Öncelik herkes için ‘eğitim' olmalıdır.