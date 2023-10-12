İyi Parti’de ittifak çatlağı

Yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti kaynıyor. Antalya eski Milletvekili Hasan Subaşı ile Elazığ yönetimi istifa etti. İstanbul İl Başkanlığı’ndan alınan Yıldırım, danışman oldu.

Saygı ÖZTÜRK

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İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım ile Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun görevden alınmasının parti içindeki yankısı devam ederken, Elazığ Servet Gürgözeler ve yönetimi de istifa etti. Partisinden istifa eden deneyimli siyasetçi Hasan Subaşı da parti yönetimini eleştirdi.

İstanbul İl Başkanlığı'na 8 Ocak'ta Coşkun Yıldırım, Ankara İl Başkanlığı'na 29 Ocak'ta Faruk Köylüoğlu getirilmişti. İki il başkanı da genel merkez kararıyla görevden alındı. 27 Eylül'de görevden alınan Coşkun Yıldırım, 14 gün sonra Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanlığına getirildi. Yıldırım, “Partimden ben istifa etmedim. Görevden alınmıştım” dedi ve bu süreci SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

NEDENİ AÇIKLAMAM

“Ben il başkanlığından önce iki dönem partimizin genel idare kurulu üyeliği görevinde bulundum. İkinci bölge beşinci sıradan milletvekili adayı oldum. 8 Ocak'ta il başkanlığına getirildim. Benim Genel İdare Kuruluna, ‘Yerel seçimlere ittifakla girelim' diye bir talebim olmadı. Farklı nedenlerle görevden alındım. Yani ben istifa etmedim, görevimden alındım. Teşkilat Başkanımız Buğra Kavuncu aradı. Genel Merkez kararıyla istifa etmemi söyledi. İstanbul, Ankara, İzmir il başkanlıkları doğrudan genel başkana bağlıdır. Buğra Bey'e istifa etmeyeceğimi, beni ancak genel başkanın görevden alabileceğini bildirdim. Bunun üzerine genel başkandan görevden alındığıma ilişkin yazı geldi ve ayrılmış oldum. Yani benim görevden alınışımın farklı nedenleri vardı. Bunu yetiştiğim kültür nedeniyle söylemem uygun olmaz.”

ADAYLIK İSTİFALARI VAR

Genel başkan kararıyla İstanbul il başkanlığından yönetimi oluşturan 80 asil üye ile birlikte alınan Yıldırım, aradan 14 gün geçtikten sonra genel başkan danışmanlığına getirildi. Karar, Yıldırım'a dün tebliğ edildi.

İYİ Parti Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu da, İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın istifasının partilerinin tüm illerde kendi adaylarıyla seçime girmesi kararıyla ilgisinin olmadığını söyledi. Kavuncu, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine, aday olacak parti yöneticilerinin bu ay istifa etmeleri gerektiğini hatırlattı, bazı istifaların da bundan kaynaklandığını belirtti.

Hasan Subaşı: Parti savruluyor

İYİ Parti 27. Dönem Antalya Milletvekili Hasan Subaşı istifa gerekçesini SÖZCÜ'ye şöyle açıkladı: “Yaşadığımız süreç İYİ Parti'nin merkez siyaset iddiasını ve muhalif duruşunu güçlendirmiyor, aksine kuşku yaratacak eylem ve söylemleri zayıflatıyordu. Masadan kalktığındaki oy kaybı da bunun göstergesiydi. Bugün de o savrulmanın benzerinin yaşandığı kanaatindeyim. İşbirliği, ittifak, koalisyon gibi uzlaşmayı gerektiren girişimleri partiler zararlı faaliyet gibi göremez. Halkın çıkarlarını seçmenin eğilimini gözeten partiler gerektiğinde uzlaşma yollarını aramalıdır. Bir süredir ortaya konan siyasetin sorumluluğunu taşımak istemediğim için ayrıldım.”

Elazığ'da Gürgözeler ve ekibi gitti

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler ve yönetimi istifa etti. Gürgözeler, SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Son gelen yönetimle bir noktada buluşamadık. Bizim partimizle, genel başkanımızla bir sıkıntımız yok. Parti üyeliğimiz devam ediyor. Bir ay önce genel başkanımıza ayrılmak istediğimi söylemiştim. Müsaade etmedi. Beklediklerimiz olmayınca yönetim olarak çekilmeye karar verdik.” Genel merkezin aldığı kararlara uyacaklarını kaydeden Gürgözeler, akıllarına yatmayan bir konuda kendilerinin olmayacağını, görevden ayrılmalarında bazı sebepler bulunduğunu ama partilerine olan saygıları nedeniyle bu konuda konuşmak istemediğini sözlerine ekledi.

Ankara'ya Yener Yıldırım geldi

Yerel seçimlerde işbirliği istediği için istifa ettirilen Faruk Köylüoğlu'nun yerine İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'na, Yener Yıldırım getirildi. Yıldırım'a karar dün bildirildi ve yönetimini oluşturması istendi. Daha önce DYP'den milletvekilliği yapan ve MHP'den milletvekilli adayı olan Yıldırım, 27. Dönemde de İYİ Parti'nin Ordu Milletvekili adayı olmuştu. Partinin kuruluş aşamasında adı Ankara İl Başkanlığı'na geçen Yıldırım, son anda başkan yapılmamış, Mesut Özarslan kurucu başkan olmuştu.