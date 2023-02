İYİ Parti’den dikkat çeken deprem eylemi

İYİ Parti Bursa İl Örgütü, Bursa'nın deprem gerçeğine dikkat çekmek için Sıcaksu bölgesinde başlatılan konut ve işyeri inşaat projesini protesto etti.

Halil ATAŞ

İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı, Bursa’nın deprem gerçeğine dikkat çekmek için Sıcaksu bölgesinde başlatılan konut ve işyeri inşaat projesini protesto ederek, “Rantınız batsın”, Bu da mı ders olmadı”, “Bugün Maraş yarın Bursa, Ranta saldır, enkazı kaldır”, “Depreme davet, termale ihanet” yazılı döviz ve pankart açtılar.

Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, yaptığı açıklamada Bursa'daki deprem riskine dikkat çekti.

“BU TAKDİRİ İLAHİ DEĞİL, TEDBİRİ İHMAL”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ortaya çıkardığı korkunç tabloyu hatırlatan Hasanoğlu, “Acı olan şu ki; Her seferinde ‘geliyorum' diyen her felakete adeta davetiye çıkaran ve yaşanılan her felaketi de ‘takdiri ilahi' söylemine sığınarak açıklamaya cüret eden, akli melekelerini neredeyse yitirmiş, bilimsellikten uzak, çağ dışı bir zihniyetin, maalesef ‘tedbir' gerçeğini reddetmiş, salt ‘kaderci' yaklaşımlarının kurbanı oluyoruz. Bu takdiri İlahi değil, tedbiri ihmal” diye konuştu.

“5 BİN KİLOMETREKARELİK ALANI KAPSAYACAK”

Yetkililere seslenen Hasanoğlu,”Bursa'nın da içinde bulunduğu Marmara depreminin de tetikleyicisi olacak, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekmiyorlar mı? Maraş depremi 160 bin km2'lik alanı kapsadı. Burada kilometrekare başına 25 yapı düşüyor ve ortalama 125 kişi yaşıyor. Kuzey Marmara'da ise her an beklendiği söylenen depremin, 5 bin km2'lik alanı kapsayacağı tahmin ediliyor. Burada ise kilometrekareye 340 Yapı düşüyor ve tam 3 bin kişi yaşıyor” dedi.

“BETON YIĞINLARI YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ”

“Bölgemizde nasıl bir yıkım ve can kaybı olacağına varın siz tasavvur edin artık!” diyen Hasanoğlu, açıklamasını şöyle noktaladı:

*İşte bu nedenledir ki, bilim insanları; Marmara'da enerji birikiminin olduğunu, yakın bir gelecekte bugün yaşadığımız büyük felaketten kat be kat yıkıma neden olacak bir devasa deprem yaşamamızın kaçınılmaz olduğuna hemen hemen her gün vurgu yapmıyorlar mı?

*Tabi ki yapıyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Maalesef arkamda gördüğünüz gibi altında tam 80 derecelik termal su kaynağı olan bu yumuşak zemin üzerine beton yığınları yapmaya devam ediyoruz.

*O sebepledir ki, biz bugün burada; ‘Tabakhaneler bölgesinde, Bursa'yı termal turizm şehri yapacak bir proje gerçekleştireceğiz’ diyenlerin, Bursalıların gözlerinin içine baka baka yalan söylediklerine ve tamamen rant amaçlı beton bir kent inşa ettiklerine şahitlik ediyor, tarihe not düşüyoruz.

“UTANIP SIKILMADAN AKIL ALMAZ BİR PİŞKİNLİK SERGİLİYORLAR”

“Üstüne üstlük, bu ayıplı yalanın sahipleri, tıpkı Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Başkan Alinur Aktaş örneğinde olduğu gibi, bugünlerde çıkıp, ‘Bursa deprem tehlikesini ancak bizim kontrolümüzde yapılacak kentsel dönüşüm projeleriyle bertaraf edebilir' diyerek de hiç utanıp sıkılmadan akıl almaz bir pişkinlik sergiliyorlar. Yazıklar olsun!”

“SICAKSU BÖLGESİNE KIYMAYIN”

‘Bursa'ya yeterince kötülük yaptınız. Bundan bari vazgeçin, Sıcaksu bölgesine kıymayın, bu projeyi iptal edin' diye haykırmıştık. Bugün bir kez daha sesleniyoruz; Bugün ülkemizde olup biten felaketlerden ve yarın Bursa'da olacak muhtemel felaketlerden ders alın ve bu inşaatları derhal durdurun.”