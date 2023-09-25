İYİ Parti’den Meral Akşener’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in sağlık durumuna ilişkin “Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral enfeksiyon teşhisi ile hastanedeki muayenenin ardından Genel Başkanımız evinde istirahata geçti. İnşallah birkaç gün içerisinde çalışmalara başlayacak.” dedi.

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İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Genel Başkan Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin konuşan Zorlu, “Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral enfeksiyon teşhisi ile hastanedeki muayenenin ardından Genel Başkanımız evinde istirahata geçti. İnşallah birkaç gün içerisinde çalışmalara başlayacak. Bugünkü Başkanlık Divanı toplantısını ve yarın Eskişehir'deki teşkilat buluşmasını iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte Eskişehir ziyareti ile birlikte Genel Başkanızın planı içindeki diğer illere de ziyaretleri devam edecek.” dedi.

Vefatının 11. yıl dönümünde Neşet Ertaş'ı saygı ve rahmetle andıklarını söyleyen Zorlu, “O sadece sanatı için değil halkın içinden, halkının sesi için yazdı ve söyledi.” ifadesini kullandı.

Ertaş'ın “Özü gülmeyenin yüzü güler mi?” şeklindeki sözlerini hatırlatan Zorlu, “Maalesef siyasi iktidarın ülkeyi getirdiği nokta budur. Türkiye, ekonomik olarak adım adım bir darboğaza sürüklenirken, huzur ve özgürlük alanları başta olmak üzere, yaşam koşulları da giderek geriye gitmektedir.” şeklinde konuştu.

“Bunlardan biri de geçtiğimiz hafta bazı sosyal medya haber sitesi yetkililerinin tutuklanmasıyla sonuçlanan keyfiliktir” diyen Zorlu, “Şu ana kadar bize ulaşan resmi bilgiler ve hukukçularımızın değerlendirmeleri çerçevesinde hem ifade özgürlüğünü hiçe sayan hem de ülkemizin en önemli problemlerinden biri olan sığınmacılar meselesini gözden kaçırmaya yönelik ciddi bir keyfilikle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

DOLAR YEŞİLİ DEĞİL KAN KIRMIZI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saygısızca ve haysiyetsizce açıklamaları da dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Zorlu, “Geçtiğimiz hafta kendine yazar diyen bir yabancı vatandaş, bildiğiniz üzere büyük önderimiz Atatürk'e hakaretler yağdırdı. İvedilikle avukatlarımız aracılığı ile kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Birkaç gün sonra İçişleri Bakanlığı işlem başlattığını söylese de bu yeterli değildir, Adalet Bakanlığı'nın da konuyu ele alıp işlem başlatması gerekmektedir. Buradan Adalet Bakanlığı'na da çağrımızı yapıyoruz. Geç olmadan soruşturmayı başlatıp, süreci ilerletmek zorundasınız. Kimse unutmasın ki İYİ Parti bu Cumhuriyetin ve ülkenin hassas değerlerinin en büyük savunucusudur. Türk vatandaşlığının rengi dolar yeşili değil kan kırmızısıdır!” ifadesini kullandı.