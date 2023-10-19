İYİ Parti’den muhtarlarla ilgili teklif

İYİ Parti muhtarların sorunlarını araştırmak için Meclis'e önerge verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Muhtarların sorunlarını Meclis’e taşıdıklarını vurgulayan Zorlu, şu ifadeleri kullandı;

“DAHA İYİ HİZMET VERMEK İSTİYORLAR”

*Türk yönetim sisteminin ve yerel demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlarımız, gerek yanlış düzenlemeler gerekse siyasallaşmanın yarattığı sorunlar sebebiyle asıl işlevlerinden uzaklaşmaktadır.

*Bugün mali ve özlük hakları konusunda da sıkıntıları ve talepleri bulunan muhtarlarımız, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek istemektedir.

*Muhtarlarımızın sorunlarını araştırmak ve bu doğrultuda gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla TBMM'de Meclis Araştırması açılmasını teklif ettik.

İlginizi Çekebilir İYİ Parti'den erteleme kararı, yeni tarih verdiler