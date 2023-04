İYİ Parti’den üçüncü seçim videosu: Nitelikli Türkiye!

İYİ Parti, seçim kampanyasının üçüncü videosu olan “Nitelikli Türkiye” isimli video partinin sosyal medya hesabından "14 Mayıs’tan sonra; vasatlığın normalleştiği değil, kaliteli eğitimin sağlandığı nitelikli Türkiye konuşulacak! Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak" notuyla paylaşıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden; ‘'Türk Milleti çalışkandır. Türk Milleti zekidir. Türk Milleti'nin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda; elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.'' sözleriyle başlayan videoda, İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay'ın bir üniversite öğrencilerle samimi görüntülerine yer verildi.

“KALİTELİ EĞİTİM SUNAN BİR TÜRKİYE…”

Atabay'ın; “Cumhuriyetimizden ilham aldığımız vizyonumuzla; her vatandaşımızın, her yaşında, her daim yanında duran bir Türkiye… Derinleşen fırsat eşitsizliklerine çözümlerimizle; bazı çocukların değil, bu memleketin her çocuğuna, nitelikli eğitim sunan bir Türkiye… Torpile, adam kayırmaya, mülakatlara son verme sözümüzle; liyakati, sadakatten üstün tutan bir Türkiye… Akla, vicdana, bilme bağlı gücümüzle; yeni asrında, hak ettiği medeniyetler seviyesine yükselen bir Türkiye…'' ifadeleriyle İYİ Parti'nin, liyakate ve Türkiye'yi hak ettiği medeniyetler seviyesine yükseltme vaatlerine işaret edildi.

“ÇAĞDAŞ BİR TÜRKİYE KONUŞULACAK”

Videoda 14 Mayıs'tan sonra kaliteli eğitimin sağlandığı nitelikli bir Türkiye'ye dikkat çekilerek Atabay'ın; “Mümkün mü? Elbette mümkün! Çünkü 14 Mayıs'tan sonra; vasatlığın normalleştiği değil, nitelikli eğitimin sağlandığı çağdaş bir Türkiye konuşulacak! Artık hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir çocuk eğitime aç kalmayacak!'” ifadeleri yer aldı.

“14 MAYIS'TAN SONRA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!”

Video, İYİ Parti'nin kampanya sloganı olan; ‘'Çünkü 14 Mayıs'tan sonra; Türkiye Tarih Yazacak!'' sözleriyle sona erdi.

