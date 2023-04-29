İYİ Parti’den yeni video: Kadınları yaşatmayan aciz hükümet…

İYİ Parti’den seçim kampanyasına yönelik yeni bir video daha geldi. Serinin dokuzuncu videosu, ‘’Söv Kardeşim’’ oldu. Hazırlanan videoda, AKP iktidarının 21 yıl boyunca kadınlara karşı bakış açısı; kadınlara yönelik hakaretler, aşağılayan ve yargılayan tavırlar, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, 6284 sayılı Kanun’un tartışmaya açılması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri üzerinden işlendi.

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‘'Saray Filmcilik Takdim Eder: Sev Kardeşim'' yazısıyla açılışı yapılan video, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kadınlara dair pozitif söylemleriyle başlarken, yine Erdoğan'ın; ‘'Bunlar çürük, bunlar sürtük'' ifadelerinin ardından ‘'Söv Kardeşim'' başlığıyla devam etti.

Erdoğan'ın; ‘'Özellikle ülkemizde kadına şiddet olgusunu bahane ederek aile kurumuna saldıran bir zihniyet peyda oldu. Vicdan yok. Bunlar böyle'' söyleminin ardından Özgecan Aslan cinayetine yer verildi.

‘'YARGILAYAN, AŞAĞILAYAN VE HAKARET EDEN ÇİRKİN BİR TAVIR''

Videonun ikinci bölümünde; ‘'Yargılayan, aşağılayan ve hakaret eden çirkin bir tavır'' başlığıyla, Erdoğan'ın; ‘'Kız mıdır, kadın mıdır bilemem.'' ve ‘'Bayansın, bayan. Ahlak yoksunu.'' ifadelerine yer verildi.

‘'BİTMEK BİLMEYEN BİR KİBİR''

Videonun bu bölümünde, ‘'Bitmek bilmeyen bir kibir'' başlığıyla, Erdoğan'ın ‘'Kadınlar erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir.'' söylemi yer aldı.

‘'KADINLARI VİTRİN MANKENİ GÖREN BİR AYMAZLIK''

Videonun dördüncü bölümünde, ‘'Kadınları vitrin mankeni gören bir aymazlık'' başlığında, Erdoğan'ın; 2021 yılında ‘'Oy almak için başörtülü birkaç kişiyi vitrin mankeni gibi koymak kimseyi artık aldatmıyor. Geçti o işler.'' demesine rağmen 2020 yılında; ‘'Sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım.'' ifadelerine yer verildi.

Ayrıca AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in; ‘'6284 bizi bölen bir tartışma olamaz. Önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Ben tehdit edildiğimi söylüyorum.'' ifadelerine karşılık, Erdoğan'ın; ‘'Kadınımıza olan şiddete de asla biz taviz veremeyiz.'' söylemi yer aldı.

‘'TAVİZLERE SIĞINAN BİR KORKAKLIK''

Videonun beşinci bölümünde; ‘'Tavizlere sığınan bir korkaklık'' başlığıyla, 2021 yılında Erdoğan'ın kararıyla bir gecede çıkılan İstanbul Sözleşmesi'ne dair Erdoğan'ın; ‘'Gireriz, girdiğimiz gibi de çıkarız.'' ifadelerine yer verildi.

‘'KADINA DÜŞMAN KİRLİ BİR ZİHNİYET''

Videonun bu bölümünde; ‘'Kadına düşman kirli bir zihniyet'' başlığıyla, Erdoğan'ın; ‘'Erkekle bayan aynı şekilde mi koşturacağız?'' ifadelerinin, Melih Gökçek'in; ‘'Anası olacak kişinin yaptığı hatadan dolayı çocuk niye suçu çekiyor? Anası kendisini öldürsün.'' söyleminin karşısında, 2018 yılında bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde aşağı düşüp hayatını kaybeden Şule Çet yer aldı.

‘'KADINLARI YAŞATMAYAN ACİZ BİR HÜKÛMET''

Videonun yedinci bölümünde, ‘'Kadınları yaşatmayan aciz bir hükûmet'' başlığıyla, Ece Üner'in; ‘'Türkiye'de kadın olmak zor. Ama kadın ölmek kolay'' ifadelerine yer verildi.

Erdoğan'ın; ‘'Evini çekip çevirmekten vazgeçen, anneliği reddeden kadın eksiktir, yarımdır.'' ifadeleri arasında; kadına şiddet görüntüleri ve kadın cinayetleri haberleri yer aldı.

Yine Erdoğan'ın; Türkiye'deki kadın cinayeti dünya ortalamasının üçte biri kadardır. Buna rağmen ülkemizi kadınların katledildiği bir yer gibi gösterme çabalarınız…'' ifadelerinin arasında erkek arkadaşı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in ve eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülen Emine Bulut'un görüntülerine yer verildi.

Ayrıca, Erdoğan'ın; ‘'Buradan Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum'' ifadeleriyle; Özgecan Aslan'ın, Emine Bulut'un, Şule Çet'in, Ceren Özdamar'ın, Ceren Damar'ın ve öldürülen kadınların görüntüleri yer aldı.

Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı kullandığı; ‘'Önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verelim.'' söylemi de unutulmadı.

“14 MAYIS'TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!''

Videonun son bölümünde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı illüstrasyon çizimlerin yer aldığı görsel ile birlikte Akşener'in; ‘'Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak!'' ifadelerine yer verildi.

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