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İzmir Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili seçim oy oranları

Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken İzmir’de, 30 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! İzmir ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.

Yayınlanma: 23:52 - 14 Mayıs 2023 Güncellenme:
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İzmir Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili seçim oy oranları

İzmir seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken İzmir'in 30 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 3.441.036 seçmen sayısı bulunuyor.


İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023 TIKLAYINIZ

SEÇİM SONUÇLARI 2023 TIKLAYINIZ 

Önceki (2018) seçimde İzmir'de ne oldu?

PARTİOY ORANIYIL
AK Parti%28,72018
CHP%41,32018
İYİ Parti%10,92018
HDP%11,52018

İstanbul Seçim Sonuçları 2023

Ankara Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AKP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023  

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