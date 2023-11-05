İzmir’de caddeler ve sokaklar sular altında kaldı
İzmir'de geçen gece etkili olan şiddetli yağışlar, Çitlembik Deresi'nin taşmasına ve cadde ile sokakların sular altında kalmasına neden oldu.
İzmir’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından başlayan sağanak yağışlar, özellikle Karabağlar ilçesinde büyük sorunlara yol açtı. Yoğun yağışlar sonucunda Çitlembik Deresi taştı, çevredeki ev ve iş yerleri su altında kaldı. Kentin bazı caddelerinde su birikintileri oluştu.
Yaşanan sel nedeniyle evlerinde zarar gören mahalle sakinleri, kovalarla biriken suları boşaltmaya çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı. Ancak mahalle sakinleri, daha önce de benzer sorunlar yaşadıklarını ve belediyenin bu duruma önlem almadığını dile getirerek, sürekli bu tür zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.
Belediye ekiplerinin bölgede su tahliye çalışmalarına devam ettiği belirtildi. (AA)