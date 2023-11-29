İzmir’de sel mağdurlarına para yardımı yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karara göre, sel ve su taşkını nedeniyle mesken ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara hasar derecesine göre 15, 20, 25 bin olmak üzere nakdi destek verilecek.

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İzmir'de Alsancak ve Mavişehir ilçelerinde su baskınlarına neden olan şiddetli yağış ve deniz taşması İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı 7'inci oturumunda da gündeme geldi. Meclis, hasar oranına göre 15, 20 ve 25 bin TL olmak üzere verilecek olan nakdi destek önerisini oy birliğiyle kabul etti.

Karara göre, mesken ve iş yerlerinde eşyaları zarar görmüş vatandaşlar için hafif hasarlılara 15 bin TL, orta hasarlılara 20 bin TL, ağır hasarlılara 25 bin TL nakdi yapılacak. Ödemeler, gerekli prosedürün tamamlanmasının ardından Aralık ayı bitmeden yapılacak. (ANKA)

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