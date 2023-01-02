Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı verenleri göndereceğiz
Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu’nun, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun bulmasına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Platformdan yapılan açıklamada “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı verenleri göndereceğiz; İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatarak kadın cinayetlerini durduracağız!” denildi.
Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu (İDDK), Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili son kararı açıkladı. Sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddeden Danıştay 10. Dairesi'nin kararı oyçokluğuyla onandı.
“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇEKİLME KARARI VERENLERİ GÖNDERECEĞİZ”
Danıştay'ın kararına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Platformdan yapılan açıklamada “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını ‘hukuka uygun' buldu. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı verenleri göndereceğiz; İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatarak kadın cinayetlerini durduracağız!” denildi.