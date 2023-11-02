Kadını öldürüp, kollarını kesmişti… Cezası belli oldu

Bahçelievler'de yaşanan korkunç olayda, Rıza Beler (61), birlikte yaşadığı Umıda Tulyaganova'yı taşla öldürerek kollarını gövdesinden ayırdı ve cesedini buzdolabına sakladı. Rıza Beler, "Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Rıza Beler cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklarken, Beler’in Umıda Tulyaganova ile 3 yıldır birlikte yaşadığı belirtildi. Mütalaada, Beler’in suç tarihinden 3 ay önce Tulyaganova’yı öldürmek için planlar yaparak olayda kullanacağı kaldırım taşını eve getirdiği ifade edildi.

KOLLARINI KESTİ, BEDENİ DERİN DONDURUCUYA KOYDU

Olay günü Tulyaganova ile Beler arasında bir tartışma yaşandığı, bu tartışma sırasında Beler’in Tulyaganova’nın kafa, yüz ve boyun bölgesine kaldırım taşıyla çok sayıda vurduğu ve ölümüne neden olduğu belirtildi. Ayrıca, Beler’in Tulyaganova’yı öldürdükten sonra kol bölgelerini eklemlerinden kestiği ve cesedini derin dondurucuya koyduğu ifade edildi. İddianamede ayrıca, sanıkla maktulün evli olmadığı ve sadakat yükümlülüğünün sadece eşlere karşı olabileceği de vurgulandı. Cumhuriyet Savcısı, Rıza Beler’e “Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Son sözü sorulan Rıza Beler, “Adaletime güveniyorum. Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Rıza Beler’i “Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Adana'da kadın cinayeti: 'Komando dede' elindeki baltayla dehşet açtı