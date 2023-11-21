Kadınlardan 25 Kasım öncesi farkındalık eylemi

Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü öncesi kadınların uğradığı şiddet canlandırıldı.

Kemal ATLAN

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesi farkındalık oluşturmak ve kadınların önemini vurgulamak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Eskişehir Attila Özer Karikatür Evi'nde yapılan etkinlikte ‘Kadına şiddet insanlığa ihanettir’ sloganı ön plana çıkartıldı. Etkinlikte zorla evlendiren kadınlar ve şiddet gören kadınlar canlandırıldı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki Atilla Özer Karikatür Evi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle farkındalık etkinliği düzenledi. Turan Teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikte, kadınlara uygulanan şiddet görsel olarak anlatıldı. ‘Kadına şiddet insanlığa ihanettir’ sloganının ön plana çıkartıldığı etkinlikte zorla evlendiren kadınlar ve şiddet gören kadınlar canlandırıldı. Şiddet görmüş kadınların yapılan makyajla anlatıldığı etkinliği vatandaşlar da ilgiyle izledi.

“KADIN KADININ YURDUDUR, KURDU DEĞİL”

Turan Teşkilatı Genel Başkanı Neslihan Yürüksoy, şunları söyledi:

– Biz kadınlar; kadın kadının yurdudur, kurdu değil. 2023 yılında her gün onlarca kadının öldürüldüğü Türkiye de İstanbul sözleşmesi’nden ayrılmanın üzüntüsü içinde 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde ölmeye devam ediyoruz. Türkiye genelinde kadınların, yaşamlarının herhangi bir döneminde maruz kaldıkları psikolojik şiddet oranı yüzde 44, ekonomik şiddet oranı yüzde 30, cinsel şiddet oranı ise yüzde 12’dir.

– İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre 2018 yılında 279, 2019 yılında 337 ve 2020 yılında 267 kadın 6284 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen kasten öldürme fiilleri sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre ise 2008-2019 yılları arasında toplam 3 bin 185 kadının öldürüldü.

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