Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya ‘terleme’ tepkisi

Basın toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yönelik açıklaması hatırlatılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'terimi sileceğim' diyerek kağıt mendil istedi. Bu davranışıyla Soylu'nun İmamoğlu'nun terlemesiyle dalga geçtiği yorumu yapıldı.

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Basın toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gazetecinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’deki işe alımlarla ilgili başlatılan soruşturma hakkındaki açıklamalarını hatırlattı.

Ardından “Belediyede işe alınan terör iltisaklı kişilere yönelik ‘sayın bakan sayı verdi ancak 8 ay boyunca bu kişileri yetkisi olduğu halde işten çıkarmadı’ dedi. Yani sizin sorumluluğunuz olduğunu iddia ediyor. Buna nedersiniz?” diye sordu.

GÜLEREK KAĞIT MENDİL İSTEDİ

Soylu muhabirin sorusuna, ‘selpak var mı arkadaşlar terimi sileceğim’ dedikten sonra gülerek ‘çok lazım’ ifadesini kullandı. Ardından da ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ yanıtını vermekle yetinde.

“16 MİLYONUN İRADESİNE BUNU YAPAN ENGELLİ ENGELSİZ VATANDAŞA NELER YAPMAZ Kİ”

Soylu’nun bu davranışıyla İmamoğlu’nun fizyolojik durumuyla dalga geçtiği şeklinde yorumlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kafatncıoğlu, sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi:

*Kişilerin fizyolojik ve biyolojik gerçeklikleriyle dalga geçebilecek kadar arsız ve terbiyesiz bir fotoroman gerçekliğini takdimimdir 16 milyonun iradesine bunu yapan gariban, engelli, engelsiz vatandaşa neler yapmaz ki? İmza Wchpdhkpkckxy örgütü. Ben demiyorum fotoroman diyor:)