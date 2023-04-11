Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan depremin derinliği 10 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre saat 11.17’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken merkez üssünü Kahramanmaraş Göksun olarak gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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