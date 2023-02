Kahramanmaraş’ta göz göre göre gelen yıkım: CHP’li vekil 3 yıl önce TBMM’de uyarmış

Elazığ ve Malatya’da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 şiddetinde deprem sonrası, Kahramanmaraş’ın büyük bir deprem riski ile karşı karşıya kaldığını anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek uyarılarda bulunmuş.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yıllardır dikkat çekmesine ve TBMM’de defalarca gündeme getirmesine rağmen Kahramanmaraş depremiyle ilgili herhangi bir önlem alınmadığı ortaya çıktı.

Öztunç’un, Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 şiddetinde deprem sonrası, özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Kahramanmaraş bölümünde 500 yıldır birikmiş bir enerji olduğunu ve konunun uzmanları tarafından sıklıkla dile getirildiğini anlatarak, konuyu TBMM gündemine taşıdığı basın toplantısı düzenleyerek 2 Kasım 2020 tarihinde ise kentin depreme ne kadar hazır olduğunu soru önergesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sormuş.

“KAHRAMANMARAŞ VE HATAY’DA BÜYÜK YIKIM OLUR”

Büyük felaketten yıllar önce Kahramanmaraş'ın depreme hazır olmadığını ve konunun can sağlığı olduğunu defalarca vurgulayan Ali Öztunç, önergesinde, “Elazığ depremin ardından Doğu Anadolu Fayı’nda devam eden hareketlilik, uzmanların uyarıları doğrultusunda gözleri fayın Elazığ'dan sonraki devamı niteliğindeki Kahramanmaraş ve Hatay'a yöneltmiştir. Uzmanlar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Kahramanmaraş bölümünde 500 yıldır birikmiş büyük bir enerji olduğunu ve bu fayın her an harekete geçebileceğini sıkça dile getirmektedir” ifadelerini kullanmış.

Öztunç, Bakan Kurum'a “Kahramanmaraş olası bir depreme ne kadar hazırdır? Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ve AFAD ekiplerinin sayısı nedir? Acil toplanma alanları tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu alanlar nerelerdir?” diye sormuş.

CHP’Lİ ÖZTUNÇ’UN KASIM 2020’DE VERDİĞİ SORU ÖNERGESİ

Öztunç, soru önergesinde şunları belirtti:

– “Kahramanmaraş'ın deprem risk analizi yapılmışımdır? Yapılmış ise ne zaman yapılmıştır ve sonuçları ne olmuştur?

-Kahramanmaraş'ta olası bir depreme karşın riskli binaların tespiti yönünde bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise kaç bina riskli olarak değerlendirilmiş ve bu binalarla ilgili ne tür tedbirler alınmıştır?

-Kahramanmaraş olası bir depreme ne kadar hazırdır? Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ve AFAD ekiplerinin sayısı nedir? Acil toplanma alanları tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu alanlar nerelerdir?

-Uzmanların deprem riski yüksek iller arasında gösterdiği Kahramanmaraş'a acil durum ve afet yardımı adı altında son beş yılda, yıllar itibariyle aktarılan kaynak miktarı ne kadardır?”

“AKP’Lİ YEREL YÖNETİM VE AKP HÜKÜMETİ KILINI KIPIRDATMADI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, tüm uyarılara ve bilimsel veriler, soru önergelerine rağmen Kahramanmaraş’ın AKP’li yerel yönetimi ve AKP hükümetinin deprem gerçeği ile ilgili kılını kıpırdatmadığını da anlattı. Öztunç, “Defalarca söyledik. Uyardık. Allah göstermesin, büyük bir deprem şehrimizi sıkıntıya sokar, çok can kaybına sebep olur. O gün geldiğinde ah vah dememek için artık harekete geçmek gerekir dedik ama kimse dinlemedi” diye konuştu.

Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç, son olarak 27 Temmuz 2022 tarihinde ise sosyal medya hesaplarından Kahramanmaraş’ta yaşanabilecek bir deprem öncesi iktidara çağrı yapmış.

“HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMIYORLAR PARA DIŞINDA”

Öztunç, Kahramanmaraşlılara seslendiği mesajında şunları anlatmış:

* “Hemşehrilerim; birkaç gündür memleketimiz maalesef depremlerle sarsılıyor. Günlerdir çok sayıda 1.3 ile 4.6 arası büyüklükte deprem yaşandığını Kandilli rasathanesinin verilerinden görebiliyoruz. Bu bize bir kez daha Kahramanmaraş’ın deprem gerçeğini gösterdi. Ben bu gerçeği daha önce defalarca dile getirdim ve yetkilileri uyardım. Basın toplantısı yaptım söyledim, TBMM’de konuştum anlattım.

* Bir an evvel Kahramanmaraş’ın yapı stoku çıkartılmalıdır. Depreme dayanıklı olmayan yapılar tespit edilmelidir. Güçlendirmeler yapılmalıdır. Deprem öncesi tedbirler alınmalı, deprem anı İçin bilgilendirme yapılmalı ve deprem sonrası İçin hazırlıklı olunmalıdır dedim. Ama maalesef Kahramanmaraş’ı yöneten anlayış kulağının üstüne yatmaktadır. Hiçbir şeyi umursamıyorlar para dışında. Örnek mi? Deprem fay hattı üzerine Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ni yaptırdılar.

“ETMEYİN EYLEMEYİN DEDİK, DİNLEMEDİLER”

* Bazı AK Partili yöneticiler, ağalar daha da çok zengin olsun diye bunu yaptılar. Etmeyin eylemeyin dedik dinlemediler, şimdi 4.6 büyüklüğündeki depremde hastanede çatlaklar oluştu, kolonlar zarar gördü ve maalesef hem AK Partili yerel yönetim hem de AK Parti- MHP koalisyon hükümeti Kahramanmaraş’ın deprem gerçeği ile ilgili kılını kıpırdatmıyor.

* Şimdi ben bunları söylüyorum diye hemen trollerini harekete geçirecekler, parti teşkilatlarının WhatsApp gruplarından talimatlarla bana saldıracaklar. İstediklerini yapsınlar umurumda değil. Ben bu gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Allah göstermesin büyük bir deprem şehrimizi sıkıntıya sokar çok can kaybına sebep olur.

* O gün geldiğinde ah vah dememek için artık harekete geçmek gerekir. Ben uyarıyorum. Sorumluluğumun gereği olarak görevimi yapıyorum. Şehri yönettiğini zanneden beceriksizler de artık harekete geçmeli ve ciddi, somut çalışmalar yapmalıdır.”

İlginizi Çekebilir Depremzede Kılıçdaroğlu'na böyle dert yandı: Çocuğuma su bulamadım

İlginizi Çekebilir Diyarbakır'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 29 gözaltı kararı