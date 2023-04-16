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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler…)

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 01:10 - 16 Nisan 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler…)

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00.51’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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