Kaleye Filistin bayrağı asılmasından sonra, ‘Gazzeantep’ skandalı

Geçtiğimiz günlerde kalesine Filistin bayrağı asıldığı için gündem olan Gaziantep’te, bu kez de AKP İl Başkanı Murat Çetin’in Gaziantep için, “Gazzeantep” ismini kullanması tepkiyle karşılandı.

Ahmet KAYA

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AKP İl Başkanı Murat Çetin, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını, “Suskun dünyanın hür sesidir o… Bir Gazzeantepli gibi dinledim. Allah senden razı olsun Recep Tayyip Erdoğan” cümleleriyle paylaşması tepkilere neden oldu.

20 Eylül'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kente yaptığı ziyarette protokoldeki yeri son sıralarda olmasına karşın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de önüne geçtiği için AKP'lilerin tepkisini çeken İl Başkanı Murat Çetin, bu kez de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki konuşma videosuna, söz konusu yorumu yapınca siyasiler ve sosyal medya kullanıcı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

CHP İL BAŞKANI’NDAN TEPKİ

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, AKP İl Başkanı Çetin’in bu paylaşımını sosyal medya hesabından, “Kuvayı Milliye’nin kahraman ve şüheda kenti Gaziantep’e, ‘GAZZEANTEP’ demek bu destanı anlamamaktır. Filistin’de sivil katliamını nasıl kabul etmiyor isek kadim şehrimizin şanlı tarihinin yok sayılmasını da kabul etmiyoruz” şeklinde eleştirdi.

OY DEVŞİRME GİRİŞİMİ İDDİASI

AKP İl Başkanı Murat Çetin'in bu paylaşımına DEVA Partisi İl Başkanı Avukat Mehmet Budak sosyal medya hesabından, “Gazze’de yaşananları kınıyoruz, savunulacak hiç bir tarafı yok ama 6300 şehidimizin kanlarıyla alınan Gazilik ünvanımızın da böyle gelişi güzel kullanılması hoş değil. Anlaşılan o ki yerel seçimler öncesi sağ ve muhafazakar seçmeni konsolide etmek için yapılan işler bunlar. Bir örneğini geçen günlerde Gaziantep Kalesine Filistin bayrağı asmada da yaşadık. İktidar mensupları iş yapacaklarına ya protesto yada basın açıklaması gibi işlere yelteniyorlar” şeklinde tepki gösterdi.

BU ÜNVANI KİMSE KAFASINA GÖRE DEĞİŞTİREMEZ

Şahinbey Belediyesi eski meclis üyesi Uğur Kalkan ise tepkisini, “Bu şehrin kahramanlıkları, gururla taşıdığı ‘Gazi' ünvanı bu şahısların kafasına göre değiştirilemez, bu tarz skandallarla gündeme gelmek yerine keşke şehrin sorun ve sıkıntılarına çare bulmakla gündeme gelse. Gaziantep için bu skandal değil mi?” şeklinde dile getirdi.

KALEYE FİLİSTİN BAYRAĞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AKP İl Başkanı Murat Çetin'in, Gazzeantep benzetmesi tepkisinin yaşandığı Gaziantep'te, geçtiğimiz günlerde de Gaziantep Kalesi'ne Filistin bayrağı asılmasına tepki yağmış, AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise, bayrak asılmasını savunduğu sosyal medya paylaşımında Cumhuriyet'in 100 yılı için “100 yıllık narkoz” benzetmesi yaptığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.