Kamu arazileri ranta açılıyor

İktidar, kent merkezlerindeki askeri alanlar ile okul, hastane ve fabrikalar dahil kamu kurumlarına ait boş arsalar ile bu kurumların park, lojman ve spor tesislerinin bulunduğu kıymetli arsa ve arazileri ranta dönüştürmenin yolunu açıyor.

Erdoğan SÜZER

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AKP'li milletvekillerinin kentsel dönüşümü hızlandırma adı altında TBMM'ye getirdiği yasa teklifindeki bazı maddelerin hem vatandaşın hem de kamunun elindeki kıymetli gayrimenkullerin rantsal dönüşüme yem olabileceğinden korkuluyor.

Kentsel dönüşüm yasası ilk gündeme geldiğinde, bu düzenlemelerle kentsel dönüşümden çok rantsal dönüşümlerin yaşanabileceği eleştirileri yapılmıştı.

‘ANAYASAYA AYKIRI’ DENİLDİ, İPTAL EDİLDİ

Bu eleştirilere rağmen düzenleme büyük ölçüde iktidarın istediği şekliyle yasalaştı. Ancak Anayasa Mahkemesi özellikle kamuya ait arsa ve arazilerin Çevre Bakanlığı’na devredilerek üzerine konut ve benzeri gayrimenkullerin yapılmasını öngören maddeleri Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

YENİDEN GETİRİLİYOR

İptal edilen bu maddeler, kurum ismi değiştirilerek, yani bakanlık yerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığının ismi yazılarak tekrar getiriliyor. Buna göre, asgariye ait arsalar, kamu kurum ve kuruluşlarının elindeki arsa ve araziler rezerv yapı alanı ilan edilerek önce Hazine adına tescil edilecek, daha sonra da yeni kurulacak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredilecek.

Başkanlık bu yerleri TOKİ'ye ya da idarelere bedelsiz olarak tahsis edebilecek. Uzmanlar, değerli arsa ve arazileri devralan Başkanlık ya da TOKİ'nin bu yerleri parayla şirketlere satma imkanına kavuşacağına da dikkat çektiler.

3 BİN DÖNÜMLÜK ARSA TEHLİKEDE

Teklifin yasalaşması halinde, bir çok şehirde okul ve hastane için tahsis edilmiş ancak henüz üzerine bina yapılmamış yerlerle askeriyeye ya da çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş geniş alanların Başkanlık ya da TOKİ üzerinde kişi ve şirketlere rant amaçlı devredilmesinden endişe ediliyor. Bu kapsamda özellikle Ankara Şeker Fabrikasının Eryaman'daki 4 milyon metrekarelik arsasının boş durumdaki 3 milyon metrekarelik bölümünün bazı firmalara satılabileceği belirtiliyor.

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