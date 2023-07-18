Kamyoncular kontak kapattı

Mersin’de kamyoncular, akaryakıt ve yedek parça fiyatlarını artıran ÖTV zamlarının ardından kontak kapatma eylemi yaptı. Lojistik firmalarına taşeron olarak kısa mesafe taşımacılık hizmeti veren kamyoncular Mersin Limanı’ndan konteyner çekmeyi durdurdu.

Ali Ekber ŞEN

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AKP hükümetinin son ÖTV düzenlemesi başta akaryakıt olmak üzere taşımacılık sektörünün birçok girdisinde fiyatların hızla artması, lojistik sektörünü içinden çıkılamaz bir duruma getirdi.

Son akaryakıt zamları ile iyice bunalan sektörün can damarları kamyoncu ve TIR sürücüleri, Mersin'de kontak kapattı. Şoförler Mersin Limanı'ndan antrepolara, depolama alanlarına ve OSB'ye yapılan kısa mesafeli konteyner taşıma işini durdurdu.

KAMYONLARINI GARAJA DİZİP BEKLİYORLAR

Kamyonlarını Akdeniz ilçesi Tırmıl mevkiindeki boş bir araziye çeken şoförler kontak kapatarak araçlarını burada dizdi. Şoförler, başta lojistik ve nakliye firmalarının örgütlendiği derneklere haber göndererek şehir içinde kısa mesafe taşıma ücretinin bin 400 liralık asgari sınırdan 3 bin TL'ye çekilmesini talep etti. Şoförler, yeni ücretin kabul edilmemesi durumunda kontak kapatma eylemini sürdüreceklerini söyledi.

TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Kamyon şoförleri tepkilerini şu sözlerle gösterdi:

Mehmet Yılmaz: Akaryakıt zamlarından sonra biz kamyonculara gereken fiyat ayarlaması yapılmadı. Kimse bir şey kazanamıyor. Son gelen zamlardan sonra hiçbir şey alamıyoruz. Akaryakıt zamlarına rağmen nakliye ücretlerine zam yapılmadı. Bazı firmalar yaptı ancak bu yeterli değil.

İbrahim Akyol: Yüksek akaryakıt fiyatları başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki azami artışlar bizi perişan etti. Masrafların altından kalkamıyoruz, sigorta, bandrol, lastik fiyatları aldı başını gidiyor. Korkudan sanayiye bile gidemiyoruz. Bir süre önce nakliye ücretlerine zam yapıldı ancak bu da yeterli değil. Sektörün can damarları olarak can çekişiyoruz, gereken zam yapılmadığı için kontak kapattık.

Mehmet Özdemir: Bizim eylemimiz Devlete karşı bir eylem değil. Biz hakkımız için eylem yapıyoruz. Yapılan zamlara rağmen nakliye fiyatlarına gereken düzenleme yapılmadı. Biz sanayiye gidemiyoruz, perişan bir durumdayız.

Yakup Sayan: Nakliyatçılar zamlarını aldı ancak kamyonculara yansıtmıyorlar. Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor, bir Çin lastiğinin tanesi 16-17 bin TL olmuş. Tamir için sanayiye bile gidemiyoruz. Daha önce bir bandrol iken şu an 3 bandrol almak zorundayız. Kamyoncular olarak sıkıntılarımızı dile getirmek için kontak kapattık