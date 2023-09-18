Kan davasında 4 kişiyi öldürmüştü cezası belli oldu

Kan davası nedeniyle husumetli olduğu 4 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan Süleyman Ö. Eskişehir'de yargılandığı davada 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Iğdır’da, Haziran 2013’te, aralarında kan davası bulunan 4 kişiyi pusu kurarak öldürüp 2 kişiyi yaraladıkları iddia edilen 7 kardeş gözaltına alınmış, 2’si tutuklanmıştı.

2015 yılında Eskişehir’de karara bağlanan davada Cevdet ve Enver Ö. kardeşler 4’er kez müebbet, 2’şer kez 13 yıl 4’er ay ve yine 2’şer kez 10 yıl 10’ar ay hapis cezasına çarptırılmışlardı.

FİRAR ETMİŞTİ

Olayın ardından firar eden ve 2022 yılında yakalanarak tutuklanan kardeşlerden 79 yaşındaki Süleyman Ö’nün yargılanması da sona erdi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında, “kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme” suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet, iki kişiyi “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 29 yıl ile “ruhsatsız silah kullanmak” suçundan da 5 yıl olmak üzere 34 yıl hapis cezasına hükmetti. (AA)