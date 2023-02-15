Karasu Belediyesi taşınmazları kiraya verecek

Mülkiyeti Karasu Belediyesi'ne ait olan taşınmazlar açık arttırma usulü ile kiraya verilecek.

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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: Karasu Belediyesi’nin muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların 13.02.2023 tarih ve 93 sayılı Encümen kararı ile onaylanan, aşağıda muhammen bedel ve % 3 geçici teminatı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce belirlenen Belediyemize ait toplam 4 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre her biri ayrı ayrı açık arttırma usulü ile 1 yıl süre ile kiralama ihalesi 13.03.2023 tarih ve saat 14:00’de Belediye meclis salonunda yapılacaktır.

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