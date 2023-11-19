Karaya çarpan gemi ikiye bölündü
Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli rüzgar özellikle Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayatı felç etti. Karaya vuran dalgalar kaldırımları söktü, deniz suyu iş yerlerine doldu. Fırtınanın sürüklediği gemi karaya çarparak ikiye bölündü.
Zonguldak’ta sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde ve sahil ilçelerde etkisini giderek arttıran fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden devrildi, çatılar koptu.
6 metreyi bulan dalgalar sahildeki kaldırımları yıktı. Deniz suyu alt katlardaki iş yerlerine doldu.
GEMİYE İKİYE BÖLÜNDÜ
Fırtına nedeniyle açık denizde bulunan gemiler Zonguldak Limanı’na sığınırken, Ereğli’de bir gemi kara sürüklendi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen yaklaşık 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, karaya çarparak ikiye ayrıldı.
Fırtına ilçe merkezindeki sahil kesimini de harabeye çevirdi. Öte yandan ilçe hükümet konağı inşaatındaki kule vinç fırtınadan dolayı yıkılırken, bir balıkçı teknesi kayalıklara çarparak battı. Yetkililer vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.