Katil, ‘Eldeki barut izi kaç günde geçer’ araması yapmış

Bursa'da, kaybolduktan 6 gün sonra ormanda 9 kurşunla öldürülmüş olarak bulunan Recep Arı (31) cinayetiyle ilgili, tutuklu sanık Kadir Ilgız (23) ile Arı'nın eşi tutuksuz sanık S.A.'nın (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

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Bursa’da gerçekleşen olayda Recep Arı, 24 Şubat’ta eşiyle tartıştıktan sonra evden av tüfeği alarak ayrıldı. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu ve jandarma arama çalışması başlattı.

1 Mart’ta, Arı’nın cesedi 6 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. Jandarma, otopside Arı’nın vücuduna 9 kurşun isabet ettiğini tespit etti. Şüphelilerden Kadir Ilgız, jandarmada suçunu itiraf etti. Ancak ifadesinde, olayda 9 kurşun atıldığını kabul etmedi, sadece 2 el ateş ettiğini iddia etti.

Recep Arı’nın eşi S.A. ise ifadesinde, eşinden sürekli şiddet gördüğünü söyledi ve Kadir Ilgız ile ilişkisi olduğunu kabul etti. Ancak bu ilişkinin eşinin ölümüyle ilgisi olmadığını savundu, cinayetten jandarma aracılığıyla haberinin olduğunu dile getirdi.

“ELDEKİ BARUT İZİ KAÇ GÜNDE ÇIKAR” ARAMASI

Telefon mesajlaşmalarında ve internet aramalarında ilginç detaylar ortaya çıktı. Ilgız’ın cinayetten sonra “Eldeki barut izi kaç günde çıkar?” diye internet araması yaptığı görüldü. Duruşmada Ilgız, yaşadığı panikle böyle bir arama yaptığını açıkladı. Mahkeme, Ilgız’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, S.A.’nın tutuksuz yargılanmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

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