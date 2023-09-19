“Katili gördüm” demişti, cinayetten 25 yıl ceza aldı

Eskişehir'de Mehmet Topaloğlu cinayetiyle ilgili tutuksuz yargılanan ve ifadesinde kar maskeli katili gördüğünü ancak yakalayamadığını anlatan Ahmet Çetin, Topaloğlu'nun katili çıktı. Çetin kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eskişehir Sivrihisar ilçesinin İstiklalbağı Mahallesi’nde çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu (22), geçen yıl temmuz ayında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. 5 kurşun isabet eden Topaloğlu, kaldırıldığı hastanede hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından aynı mahallede yaşayan ve katili gördüğünü söyle Ahmet Çetin (44), jandarmadaki ifadesinde kar maskeli saldırganı olay yerinden kaçarken gördüğünü ve arkasından koştuğunu ancak yetişemediğini anlattı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TANIKTI ZANLI OLDU

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından katil zanlısı olduğu düşünülen Ahmet Çetin hakkında Eskişehir 5inci Ağır Ceza Mahkemesine kasten öldürme suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“MAĞDURUM, ADALET İSTİYORUM”

Davanın dördüncü duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Çetin ile saldırıda ölen çoban Mehmet Topaloğlu’nun yakınları katıldı. Mahkemedeki son savunmasını yapan Ahmet Çetin, çoban Mehmet Topaloğlu’nu öldürmediğini belirterek, “Çocuk benim işçimdi. Ben bu olayda mağdurum. Ben öldürmedim. Ben adalet istiyorum” dedi.

DURUŞMADA TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, daha önceki tüm ifadelerinde kar maskeli katili gördüğünü ve arkasından yetişemediğini anlatan Ahmet Çetine çoban Mehmet Topaloğlunu kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis, ruhsatsız tabanca taşımak suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte hakkında tutuklama kararı verilen Ahmet Çetin, duruşma salonunda tutuklanarak kapalı cezaevine konuldu. (DHA)