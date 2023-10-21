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Kelebekler Vadisi’nde paraşüt pilotu yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne katılmak için gelen İngiliz vatandaşı Dilip Marcus Sundhod, Kelebekler Vadisi'nde base jump atlayışı yaparken hayatını kaybetti.

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Kelebekler Vadisi’nde paraşüt pilotu yaşamını yitirdi

İngiliz turist Dilip Marcus Sundhod, bir grup arkadaşıyla birlikte Kelebekler Vadisi’ndeki kayalıklardan base jump atlayışı yaptı. Atlayışın ardından açtığı paraşütü kayalıklara takılan Sundhod, sarp alana düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, pilotun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sedyeye alınarak Kelebekler Vadisi’ne indirilen ceset, sahil güvenlik botuyla Ölüdeniz’deki Kumburnu Plajı’na getirildi. Ceset, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sundhod’un atlayışının, festival etkinlikleri kapsamında olmadığı bildirildi. (AA)

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Muğla