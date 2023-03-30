Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer’le görüştü
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün eski cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti.
Ankara’da sürpriz ziyaret… Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’le bir araya geldi. Görüşme, Ahmet Necdet Sezer'in Gölbaşı ilçesinde bulunan evinde gerçekleşti.
Sezer’in isteği üzerine ziyaret basına kapalı yapıldı ve görüşme bitiminde de açıklama yapılmayacağı öğrenildi.