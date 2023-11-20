Kılıçdaroğlu: Çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

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CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Kurultay sonrası CHP’nin ve delegelerin yıpratılmaya çalışıldığını belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“ASLA İZİN VERMEM”

Kurultayımızdan sonraki süreç üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Gerek sosyal medya gerekse de TV programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum.

*Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuş ya da olacaktır.

*Ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.

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