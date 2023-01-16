Kılıçdaroğlu duyurdu: 6 ay sonra kaldıracağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yurtdışına çıkışta alınan “Yurt Dışına Çıkış Harcı” adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek" açıklamasında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelindiğinde yapılacakları sıraladığı sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu, bu kez “Yurt Dışına Çıkış Harcı” ile ilgili açıklamada bulundu.

“6 AY SONRA KALDIRACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında, “Yurtdışına çıkışta alınan “Yurt Dışına Çıkış Harcı” adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek” dedi.

CHP LİDERİNDEN “İLK 6 AY” MESAJLARI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dünkü paylaşımında ise, “İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan “cam tavanı” kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var” ifadelerine yer vermişti.

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