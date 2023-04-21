Kılıçdaroğlu: Erdoğan çok panik

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz ile ilgili sözlerine verdiği yanıtta "Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı’ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuştu.

SEÇİM ÖNCESİ BEDAVA DOĞALGAZ AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Açıklamasında “Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir” diyen Erdoğan, “Bir ay boyunca Türkiye’nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

“ESRAR, EROİN, BUNLARI MI LONDRA’NIN ORADAKİ TÜCCARLARINA SATTIN?”

Konuşmasında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da sert şekilde eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Size tabii bay bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Biz 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her işi, kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık. Ne diyor? ‘300 milyar dolar Londra’dan getirdim, getiriyorum.’ diyor. Nereye getirdin? Ne karşılığında getirdin? Senin şu anda sıfatın ne? Esrar, eroin, bunları mı Londra’nın oradaki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da 300 milyar doları getiriyorsun?” demişti.

KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN ÇOK PANİK

Erdoğan’ın sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından iki mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhütü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz.

* Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahhütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın.”

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