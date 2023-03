Kılıçdaroğlu iftara katıldı: Zor bir yolu seçtiğimizi biliyoruz

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi’nin İstanbul’da düzenlediği iftar programında konuştu. Kılıçdaroğlu “6 lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz. Zor bir yolu seçtiğimizi biliyoruz. Çünkü bozulan bütün dengelerin yeniden inşa edilmesini ve bunun için mücadele edilmesini de gayet iyi biliyoruz ve gereğini yapacağız” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliği yaptığı “Büyük İstanbul İftarı”, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İftara Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, Süryani cemaati ruhani lideri Yusuf Çetin de katıldı.

“KENDİNİ BİLMEK KUL HAKKI YEMEMEKTİR”

İftarın ardından kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

*Yunus Emre bu toprakların yetiştirdiği hepimizin örnek alması gereken önemli bir değerdir. Yunus şöyle söyler; ‘İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin bu nice okumaktır.' Buradaki temel felsefe kendini bilmektir.

*Kendimizi nasıl bileceğiz? Eğer kendimizi, nefsimizi sorgulamazsak Yunus’un gereğini, Yunus’un dileğini yerine getirmemiş oluruz. Kendini bilmek kin ve öfkeden arınmak demektir. Kendini bilmek, adaletin peşinde koşmak demektir.

*Kendini bilmek, vicdanının sesini dinlemek demektir. Kendini bilmek, kul hakkı yememektir. Kendini bilmek, topluma adanmışlıktır aynı zamanda. O nedenle bizler, 6 lider bir aradayız.

*Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz. Beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur. Hak yoludur, adalet yoludur, irfan yoludur. Bilgi yoludur. Bilim yoludur.

*Dolayısıyla bu yola çıkanlar ülkemizin büyümesine, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacaklardır. Zor bir yolu seçtiğimizi biliyoruz. Çünkü bozulan bütün dengelerin yeniden inşa edilmesini ve bunun için mücadele edilmesini de gayet iyi biliyoruz ve gereğini yapacağız.

*Adalet için çıktığımız bu yolda vereceğiniz her türlü destek amacımıza ulaşmayı hızlandıracaktır. Evlatlarımız için, gençlerimiz için, engellilerimiz için, toplumun her kesimi için adaleti mutlaka ama mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz. Hepinizin vicdanına emanet edeceğiz adaleti.

“MİLLETİMİZE BARIŞ TAAHÜDÜNDE BULUNUYORUZ”

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu da şunları söyledi;

*Ramazan ayı bu sene bir seçimin hemen öncesine denk geldi. Aslında Ramazan ayı bu vesileyle siyasetimize belli ilkelerin hatırlatılması için bir vesile olur. İslam barış dinidir. Bütün insanlığa barış mesajı sunan bir ilahi kelamdan bahsediyoruz.

*Biz barışın öncüsü olmak zorundayız. İslam dininin esası olan ve kelimenin kökünde; huzuru, güvenliği, esenliği, barışı temsil eden aziz dinimizi hakkıyla temsil etme sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz.

*Bu mübarek Ramazan gecesinde millet sofrasını oluşturan genel başkanlar olarak milletimize barış taahhüdünde bulunuyoruz. Millet ittifakı, millet sofrası, Halil İbrahim sofrası, 200 yıllık modernleşme tarihimizin,150 yıllık meclis tarihimizin, 100 yıllık cumhuriyetimizin ve 75 yıllık demokrasimizin en büyük toplumsal barış projesidir.

*Bu yolda cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken İstiklal savaşımızın kahramanlarını başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanları rahmetle anıyor ve bu Ramazan soframızda toplumumuzda istiklali, barışı, egemen kılacağımızın sözünü veriyoruz.

“SİYASETİMİZİN ESASI İNSANDIR”

Davutoğlu “Siyasetimizin esası insandır. Alemin özü olanı insanı, varlığın göz bebeği olan insanı hedef edinmeyen, ona özgürlüğü, ona güvenliği, ona huzuru vadetmeyen hiçbir siyaset Ramazan ruhunun aslına, özüne uygun olamaz. Biz eşrefi mahlukat olan insanı hiçbir ayrım gözetmeden 85 milyon omuz omuza, bütün etnik, mezhebi, dini farklılıkları bir çeşitlik kabul ederek bir zenginlik kabul ederek bir araya getirme taahhüdünde bulunuyoruz” dedi.

“YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİYİZ”

Hazreti Mevlana’ya atıf yapan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Biz bu topraklara ancak ve ancak sevgi tohumları ekmeye geldik. Kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi, düşmanlaştırmayı şiar edinenlere karşı biz muhabbeti, biz sevgiyi biz, uzlaşıyı, egemen kılacağız.

*Anadolu’nun her bir köşesine sevgi tohumları ekeceğiz. Kine, nefrete, düşmanlığa son vereceğiz. Kin ve nefret kültürüne son vererek siyasete muhabbet kültürü egemen kılacağız. Kinlere, nefret diline son vereceğiz.

*Muhabbet dilini egemen kılacağız. Yunus Emre’nin sevgi kültürüne egemen kılacağız. Özetle Ramazan’ın ruhuna övgü olarak milletimize barışı, insan onurunu, sevgiyi, muhabbeti vaat ediyoruz.

*Hiç kimsenin dışlanmadığı, din ve vicdan özgürlüğünün tam bir teminatı altına alındığı, her inancın saygı gördüğü, her etnik kökenin, her dilin aziz kabul edildiği yeni bir dönemin habercisiyiz.

*Allah önümüzdeki ay gerçekleşecek olan seçimlerde bu ayı idrak ettiğimiz ramazanın ruhuna uygun olarak Ramazan Bayramı'ndan sonra mayıs ayını, baharı, barışla, insan onuruyla, muhabbetle, sevgiyle, nezaketle, karşılamayı bize nasip eylesin.

İMAMOĞLU: BİR AVUÇ İNSANIN AKLIYLA DEĞİL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi;

*İnşallah hep birlikte öncelikle depremzede yurttaşlarımızın yaşam koşullarını hızla normalleştiririz. Barınma, geçinme, eğitim, sağlık, kültür gibi bütün ihtiyaçlarını hep birlikte karşılanmasını sağlarız.

*Bunları yaparken bir yandan da yaşadıklarımızdan ders çıkartmakla birlikte bundan sonraki böyle felaketlere yol açmayacak önlemleri inşallah hep birlikte alırız. Bununla da mükellefiz. Yönetici olarak, vatandaş olarak hep birlikte bu felaketi neden yaşadığımızı dürüstçe analiz etmek zorundayız.

*Hangi hatalar, hangi ihmaller bizi bugüne getirdi? İnşallah hepimiz için önümüzdeki süreç bir fırsat olacaktır. Önemli bir süreci hep birlikte tasarlayacağız. İnşallah hep birlikte ülkemize ve milletimize büyük bir değişimi hep birlikte sağlayacağız ve yaşatacağız.

*Bir avuç insanın aklıyla değil milletin aklıyla yeni bir dönemi hep birlikte başlatmanın gururunu yaşayacağız. Biz ülkemizin 86 milyon insanının aklıyla, yüreğiyle, vicdanıyla hareket ettiği bir dönemi yaşamanın temennisi içerisindeyiz.

*Bu Ramazan ayında ifade edelim ki kibrin, gururun, israfın hiçbir zaman hiçbir yerde olmamasını diliyoruz.

*Tevazuda, sorumlulukta ve adalette buluşmayı temenni ediyorum. Yalnızca bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan, bizim gibi yaşayanlarla değil bizler ne kadar farklı olursa olsun bu memleketin her insanıyla buluşmanın önemli bir karakter olduğunu düşünüyoruz.

*Siyaset dediğimiz şey toplumdaki en geniş uzlaşmayı, en büyük buluşmayı hedefliyorsa değerlidir. Yöneticilik, farklı akılları, farklı gönüllerin en geniş ortak paydasını bulma becerisidir.

*Ayrımcılıktan, israftan uzaklaşan, soframıza bütçemizin ve ülkemizin bereketinin taşındığı günleri temenni ediyoruz.

