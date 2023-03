Kılıçdaroğlu ile görüşen depremzede: Ne AFAD’dan ne Kızılay’dan bir çivi dahi gelmedi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu Malatya'ya gelerek yurttaşları ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Bir yurttaş Kılıçdaroğlu'na, “Sizlerin desteği hariç ne AFAD’dan ne Kızılay’dan ne de herhangi bir yerden bir çivi dahi gelmedi" dedi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’ya geldi. Kılıçdaroğlu’na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Malatya'da depremden etkilenen yurttaşlar Kılıçdaroğlu'nu, “Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz” diye karşıladı. Bir yurttaş da Kılıçdaroğlu'na, “Yürü be Anadolu Kemal'i, kim tutar seni” diye seslendi.

Bir yurttaş, Kılıçdaroğlu'na, “Kızım, müzik öğretmeni, Maraş'ta, güzelim torunumu, damadımı, damadımın kardeşini, kayınvalidesini hepsini enkaz altından cumartesi günü cenazelerimi çıkardığım için şükrettim. Şükrettim. Geldim, her taraf bana kapı, duvar oldu. Yapamadım. Bir çadır bile bulamadım, ama şimdi ihtiyacım yok. Bir şey almak istemiyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletti. Yakınlarını depremde kaybeden yurttaş, Kılıçdaroğlu'na sarıldı.

Kılıçdaroğlu, çadırkentte yurttaşları ziyaret etti. O sırada Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen bir çocuğun elini öperek başını okşadı.

Depremden etkilenen bir yurttaş, Kılıçdaroğlu'nu kaldığı çadıra davet etti. Kadın yurttaş, İzmir Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u göstererek, “Başkanımız bize gerçekten çok sahip çıktı” diyerek teşekkür etti.

“SÖYLEDİ, TÜRKİYE'DE ÇADIR BULAMADIK AMA ÇİN'DEN BULACAĞIM DEDİ”

Depremden etkilenen yurttaş, “Bu başarı. CHP'li belediyelerin başarıları. İnanır mısınız, ben ilk üç gün kahır içindeydim. Sağ olsun Mustafa Bey, bizimle ilgilendi” dedi. Kılıçdaroğlu da “Söyledi, Türkiye'de çadır bulamadık ama Çin'den bulacağım dedi. Çin'den çadır buldu” karşılığını verdi.

“BAZI EKSİKLİKLER VARDI, İSTEDİK”

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, misafir oldukları çadırda, demlenen çaydan ikram etti. Yurttaş, “Yeşilyurt Belediyesi Başkanı geldi buraya. Biz de bazı eksiklikler vardı, istedik. Dedi ki ‘size palet göndereceğim.' Dedim ki ‘Sayın başkan, palet gönderirsen güzel de paletin üstüne ben ne koyacağım? Sünger göndermiyorsun, battaniye göndermiyorsun.' Başkan, ‘Elimizde yok' dedi. ‘Ee o zaman talep edelim ne lazımsa” diye dert yandı.

“VELİ AĞBABA, MALATYA İÇİN BİR DEĞER”

Yurttaş, Kılıçdaroğlu'na, “Sayın Veli Ağbaba, Malatya için bir değer. Çok büyük bir değer. Sağ olsun, şu alanı bize vermezlerdi. Veli Ağbaba'nın sayesinde” dedi.

“OY KURBAN OLAYIM SANA”

Depremden etkilenen bir kadın yurttaş, Kılıçdaroğlu'na, “Ben seni gece rüyamda gördüm” deyip elini öpmek istedi. Kılıçdaroğlu da yurttaşa, “Estağfurullah” dedi ve sarıldı. Kadın, Kılıçdaroğlu'na, “Oy kurban olayım sana” dedi.

“SİZE DUACIYIM”

Depremden etkilenen başka bir kadın yurttaş, “Size duacıyım” dedi. Kılıçdaroğlu, bir çadır kreşe girdi. Burada görevli bir yurttaş, “Bornova Belediyesi'nden olsun, buradaki Malatya CHP Gençlik Kolları'ndan, Kadın Kolları'ndan olsun çok yardım geldi bize. Burayı güzel bir hale getirmeye çalışıyoruz çocuklar için” dedi. Kılıçdaroğlu “Yine bir ihtiyacınız olursa, Belediye Başkanımız burada, çocukların bir ihtiyacı olursa” dedi.

“BU MAHALLEYE GELEN İLK YARDIM, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN EKMEK VE SU”

Bir yurttaş Kılıçdaroğlu'na, “Sizlerin desteği hariç ne AFAD'tan ne Kızılay'dan ne de herhangi bir yerden bir çivi dahi gelmedi. Ben öncelikle Veli Bey'e teşekkür ederim. Bu mahalleye gelen ilk yardım Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ekmek ve su. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“KEMAL DEDE, SÜRPRİZ”

Kılıçdaroğlu, kendisine “Kemal Dede, sürpriz” diye seslenen çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

“BAŞKANIMIZ HALKA BERABER İÇ İÇE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR, HİÇBİR SİYASİ AYRIM YAPMADAN”

Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Malatya'da bugün Ticaret ve Sanayi Odası'nı, çadırkentleri, depremzeden etkilenen yurttaşlara yardım eden dernek, sivil toplum kuruluşları ile Yeşilyurt ilçesindeki mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) da kurmaylarıyla birlikte ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu karşıladı.

Kılıçdaroğlu daha sonra, Yeşilyurt ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bir muhtar, Kılıçdaroğlu için şöyle konuştu:

“Allah razı olsun ilk günden beri hiçbir renk, ırk ayrımı yapmadan sayın Başkanımız halka beraber iç içe elinden geleni yapıyor, hiçbir siyasi ayrım yapmadan. Çünkü bugün siyaset zamanı değil, bugün birlikte, beraberlik zamanı diyoruz. İnşallah, bundan da ders çıkararak önümüzdeki günlerde daha sağlam adımlar atmak için Genel Başkanımızın da dediği gibi ‘bugünü görüp, yarına sağlam adımlar atmamız lazım.' İnşallah Türkiye'mizin geleceği için güzel kararlar alınarak bütün insanların yaralarını sararak merhem olurlar diyorum.”

“HAKİKATEN 85 MİLYON İLE BİR OLDUNUZ, İYİ Kİ VARSINIZ”

Muhtar, “Depremin ilk gününden beri sayın Veli Ağbaba, Genel Başkan Yardımcım, İl Başkanım, bir önceki il başkanım, Arapgir Belediye Başkanımız ilk günden beri, Malatya'mıza, buradaki vatandaşımızla iç içe olarak elinden gelen imkânı değerlendirip yanlarında oldular. Ayrıca Türkiye'nin diğer illerinden, siyasi olarak özellikle CHP hakikaten bütün ilçe ve illerindeki belediye başkanları ve belediye ekipleri inanılmaz derecede bizlere kucak açtılar. İnsanlarımızın yanında oldular, kendi aileleri gibi gördüler. Yaralarımızı sarmaya çalıştılar. Hakikaten 85 milyon ile bir oldunuz. Ben size şahsım adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu insanlara daha fazla faydalı olacağınıza eminim. Bugün nasıl gelip bizlerin derdini soruyorsanız yarın düzlüğe çıkarken de bizlerin yanında olacağınıza eminim” diye konuştu.

YAVAŞ: MALATYA BELEDİYE BAŞKANIMIZ İKİ GÜN SONRA ARADIĞINDA ‘EKMEK VE SU YOK' DEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bizim şöyle haberimiz oldu; ben Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ile tanışıyorum. Gelip giderken uğrar. Hemen Adıyaman'da milletvekilimizi aradım. Kahta'da belediye başkanını aradım. Hatay'ı aradım. Bazı yerlere ulaşılamadı ama Malatya Belediye Başkanımız iki gün sonra aradığında ‘ekmek ve su yok' dedi. Hemen onları yönlendirdik. Bir de bizim ASKİ geldi ve Araştırma Hastanesi'ne paket arıtma ile en azından içilebilir ve ameliyatta kullanılabilir suyu koyduk. Daha sonra Genel Başkanımızın talimatıyla biz Maraş'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Hatay'da görevlendirildik. Burada hem Muğla Büyükşehir hem Eskişehir Büyükşehir görevlendirildi. Ve onun altında 20 büyük ilçe belediyemiz görevlendirildi. Elimizden geldiği kadar vatandaşımızın mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz” dedi.

“İNŞALLAH BU BİRLİKTE, BERABERLİK HER ZAMAN DAİM OLUR”

Yavaş, “Kayısı üreticilerinin, Malatya esnafının Ankara'da satabileceği ürünler olursa sayın Genel Başkanım, onlara biz protokolle yer göstermek suretiyle, bir kısmını da belediyemize almak suretiyle biz de buranın esnafına, çiftçisine destek olmak çalışıyoruz. Zaman içinde de talep olursa Veli Bey (Veli Ağbaba) vasıtasıyla biz elimden gelen desteği yapmaya hazırız. Hep söylüyoruz, bu bizim yaptığımıza görev diye bakıyoruz. Allah korusun, Ankara'da bir şey olsaydı sizler de hemen orada olacaktınız. Şunu gördük, Genel Başkanımız ile her yeri iki sefer gezdik. Bütün Türkiye, belediyeler ayrımsız burada. Sivil toplum kuruluşlarının hepsi ayaklandı. İnşallah bu birlikte, beraberlik her zaman daim olur” diyerek temennilerini iletti.

“MİLAS BELEDİYE BAŞKANIMIZ GELDİ BURADA KARTONUN ÜZERİNDE YATTI GENEL BAŞKANIM”

Bir başka muhtar, “Kadıköy Belediye Başkanımız… Milas Belediye Başkanımız geldi burada kartonun üzerinde yattı sayın Genel Başkanım. Avcılar İlçe Başkanımız, geldiler bize burada 95 çadır verdiler. Özellikle buradan sesleniyorum, teşekkür ediyorum. Gözyaşlarımızı silenlerdi bunlar” dedi.

“ALAKANIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Bir başka muhtar, Kılıçdaroğlu'na, “CHP teşkilatı, Seyran Mahallesi'nde büyük bir çadırkent kurdular. Sağ olsunlar Arapgir Belediye Başkanımız, sayın vekilimiz, il ve ilçe başkanımız… Alakanızdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU: MALATYA'NIN YENİDEN AYAĞA KALMASI, DIŞARI GİDENLERİN TEKRAR GELMESİ LAZIM

Muhtarları dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* “Biz depremi duyar duymaz, sadece ben değil bütün belediye başkanı arkadaşlarım Türkiye'nin neresinde olursa olsun deprem bölgesine gönderdik sabahın ilk saatlerinden itibaren. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bundan da emin olmanızı isteriz. Elbette Malatya önemli bir yer, deprem sorununu aşması, aştıktan sonra da Malatya'nın yeniden ayağa kalması, dışarı gidenlerin tekrar gelmesi lazım.

* Sizin meşhur kayısınız var. Dolayısıyla bunun depolarda kalmaması lazım. Bunun alınması lazım. Süt üreticileri ile görüştüm. Diyorlar ki ‘süt elde ediyoruz, doğru dürüst satamıyoruz, bunun alınması lazım.' Yakın olan belediyeler, mesela Hatay'daki süt üreticilerinin sütünü Mersin alıyor, peynir yapıyor, tekrar depremzedelere gönderiyor. Ama burada pek öyle bir şansımız olmuyor. Biz elimizden gelen her türlü desteği, katkıyı yapacağız sizlere.”

“VATAN BİZİM VATANIMIZ, BAYRAK BİZİM BAYRAĞIMIZ, DOLAYISIYLA BERABER OLACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, yurttaşlara başsağlığı dilerken, “Bu yaraları hep beraber saracağız. Türkiye yeniden ayağa kalacak. Huzur içinde kardeşçe kucaklaşacağız. Elbette her birimizin düşüncesi farklı olabilir. Vatan bizim vatanımız, bayrak bizim bayrağımız. Dolayısıyla beraber olacağız. Emin olmanızı isteriz, biz hiçbir vatandaşımızın burnu kanasın istemiyoruz. Her vatandaşımız huzur içinde yaşasın istiyoruz. Malatya, sadece Malatyalılar için değil bölge için de çok önemli bir kent. Burası aynı zamanda bir sanayi kenti” diye konuştu.

“MORALİNİZİ BOZMAYIN, İNŞALLAH HEP BERABER TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Malatya'da iş insanları ile bir araya geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Onlar da nitelikli personel Malatya'nın dışına çıktı diyorlar. Mimara, mühendise ihtiyacımız var, onlar gittiler, gelmeden fabrikaları doğru dürüst çalıştıramayız diyorlar. Onların da gelmesi, bazı avantajların sağlanması lazım. Moralinizi bozmayın. İnşallah hep beraber Türkiye'yi ayağa kaldıracağız” dedi.

“MERAKLANMAYIN OKULU YAPARIZ”

Kılıçdaroğlu Malatya'da; Akçadağ ve Akçadağ'ın Ören köyündeki depremzedeleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, depremzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayan bir muhtara; “Büyük acılar yaşadınız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başımız sağ olsun. Şundan emin olmanızı isteriz: Bizler Türkiye'nin neresinde olursak olalım, acı yaşayan vatandaşların hemen imdadına koştuk. Sizin acılarınız, bizim acılarımızdır. İnşallah bütün bu acıları hep beraber çözeceğiz” dedi.

Muhtar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, mahalledeki bir okulun durumu nedeniyle öğrencilerin mağdur olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu ise “Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe verin. Millî Eğitim Bakanlığı, okulun yeniden yapılmasını isterse… Çünkü biz talip oluyoruz, ama Milli Eğitim Bakanlığı istemiyor. Siz başvurunuzu yapın… O izni aldıktan sonra, bizi arayın, meraklanmayın okulu yaparız” dedi.

Başka bir yurttaş ise, Kılıçdaroğlu'na “Hayvanlarımız çok mağdur durumda” diye dert yandı. Kılıçdaroğlu, köyden ayrılırken vatandaşlar, “iktidar”, “halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları attı.

DEPREMZEDE ÜRETİCİLERİN ELLERİNDE KALAN KAYISILAR İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Akçadağ ilçesinde bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'na Ören'i terk edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Terk etmeyin. Ören'i de terk etmeyin, Akçadağ'ı da terk etmeyin. Kalacaksınız, üreteceksiniz, kazanacaksınız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile protokol imzaladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şunları söyledi:

“Malatya'mızda zarar gören iş yerlerimiz için, ürünlerini bir noktada paraya çevirebilmeleri için şartlar sağlanıncaya kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Ankara'da ‘Malatya Günleri' düzenlemek suretiyle buradaki iş yerlerinin ürünlerini pazarlayabileceği ortamlar sağlayacak. Bir de Ankara'nın merkezinde çeşitli iş yerlerinde kayısı üreticilerinin ürünlerini satabilmesini sağlayacak. Bu protokolle, depremde zarar görmüş kayısı üreticilerinin ürünlerinin bir kısmını da Ankara Belediyesi olarak alıp, onları da promosyon olarak dağıtacak. Allah razı olsun kendilerinden. Ticaret Sanayi Odası Başkanı olarak kendilerine teşekkür ediyorum.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şunları söyledi:

“Bir az önce Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaptığımız toplantıda, depremzedelerin birçoğunun ürettikleri kayısıları pazarlayamadıklarını, büyük tüccar nasıl olsa bir şekilde pazarlıyor ama özellikle üretici esnafın pazarlayamadığından bahsettiler.

Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer büyükşehir belediyeleri olarak, 11 büyükşehir ve diğer bütün ilçe belediyeleri olarak; hem kayısılardan satın almak, herkes kendi bütçesine göre ama Ankara'nın merkezi yerlerine de buradan nakline de yardımcı olacağız. Oradaki küçük üreticilerin, malını pazarlayamayan depremzedelerin mallarını satacakları alanlar göstereceğiz. Büyük bir fuar salonumuz var. Orada Malatya Günleri yapmak suretiyle, orada bu kaysıların en azından satılarak, kendilerine destek olmak istiyoruz.”

Daha sonra hazırlanan protokol metni imzalandı.

Kılıçdaroğlu, “Bütün belediye başkanlarımız Malatyalı kayısı üreticilerinin rahat etmesi için ellerinden gelen bütün çabayı gösterecekler. Hiç endişe etmeyin” dedi.

“EVİNİZİ, YOLUNUZU, OKULUNUZU, AHIRINIZI, HER ŞEYİNİZİ YAPACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile birlikte Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde vatandaşlara seslendi. Bazı depremzedelerin, “Sayın Cumhurbaşkanım”diye seslenerek sıkıntılarını anlattığı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Başımız sağ olsun. Biz büyük bir milletiz. Herhangi bir felaket karşısında kucaklaşırız. Birbirimize yardım ederiz. Nerede bir acı varsa acıyı yaşayan insanın acılarını paylaşırız. Bu bizim hasletimizdir, güzel tarafımızdır. Büyük acılar yaşadınız biz bunun farkındayız. Bütün belediye başkanlarımız depremin olduğu saatten itibaren hepsi seferber oldu. Ankara’sı, İstanbul’u, İzmir’i, Muğla’sı, Eskişehir’i, diğer büyükşehirler bütün belediye başkanlarımız seferber oldu, buralara geldiler. Çaba harcıyorlar, emek harcıyorlar size. En azından yaralarınızı sarmak için bir parça yardım etmek istiyorlar. Dolayısıyla hiç endişe etmeyin, umutlu olun.

* Acılarınız var onu da biliyorum ama bu acıları paylaşmak hepimizin vatandaş olarak da görevi. Hepinizi en içten sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz. Belli sıkıntılar var, bunların farkındayım ama bu sıkıntıların giderilmesi için az bir zamanımız kaldı. İnşallah bütün bu sıkıntılardan arınacağız. Bütün bu sıkıntıları gidereceğiz, güzel evlerde oturacaksınız. Sağlıklı evlerde oturacaksınız. Depreme dayanıklı evlerde oturacaksınız.İnşallah göreceksiniz, bunun da size garantisini vereceğiz. Bütün bunların hepsini yapacağız.”

Bir depremzedenin, “Kemal Bey çok Sayın Cumhurbaşkanım. Çiftçi bitti, köylü bitti, bir de deprem oldu. Tek güvencemiz sizsiniz. Buradan ayrılmak istiyoruz” diye seslenmesi üzerine Kılıçdaroğlu konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

“Ben size söyledim. Hiç endişe etmeyin. Şimdi buraya jeoloji mühendisleri gelecekler, bakacaklar. Hiç endişe etmeyin önemli olan sizin güvenliğinizdir. Çocuklarınızın güvenliğidir. Can ve mal güvenliğidir. Bunun sağlanması lazım. Kimse sizi zorla bir yerden bir yere taşımıyor. Ama bakın dediğim gibi sağlıklı konutlarda oturmak zorundasınız. Depreme dayanıklı konutlarda oturmak zorundasınız. Sizin can güvenliğiniz çok önemli. Burada sizin evinizi, yolunuzu, okulunuzu, ahırınızı, her şeyinizi yapacağız. Hiç endişe etmeyin.

“SAYIN TAYYİP ERDOĞAN GELSEYDİ SİZİN KADAR BİZ YÜZ YÜZE KONUŞAMAZDIK”

Bir depremzede ise, “Sayın Cumhurbaşkanım. Yani şimdi örnek veriyorum. Sayın Tayyip Erdoğan gelseydi sizin kadar biz yüz yüze konuşamazdık. Kaymakam Bey’e ulaşamıyoruz. Vali Bey’e ulaşamıyoruz. Yani helal olsun size” diye seslenmesi üzerine ise Kılıçdaroğlu, kendisini dinleyen vatandaşlar, “Eyvallah. Eyvallah sağ ol.Çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Moralinizi bozmayın “ diyerek veda etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş bu geceyi Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yurttaşlarla birlikte çadırda geçirecek.