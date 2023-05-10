Kılıçdaroğlu: Tencere istemiyorum, tıpış tıpış verecekler

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yarışında rakibi AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” sözlerine yanıt verdi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu TELE1’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

* Gençler umduğumuzdan daha fazla siyasetin içinde. Baskıcı bir yönetim istemiyorlar. 5 milyon 300 bin genç gidip oy kullanacak. Bu çok önemli. Mutfaktaki yangını da en çok hisseden kadınlar. Gençler ve kadınlar iktidarı yolcu edecekler.

“VATANDAŞLARIMIZIN OY KULLANMASINI VE SAYIMINI İZLEMESİNİ İSTİYORUZ”

* Türkiye ikiye bölünmüş vaziyette. Bir yanda kadın ve erkek eşitliğini savunanlar, diğer tarafta kadını değersiz görenler. Bir tarafta demokrasi isteyenler, diğer tarafta demokrasi isteyenler. Hayatın her alanında farklılaşmayı görebiliriz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir tablo yok. Biz dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz.

* Yoksulluğun buradan kaynaklandığını anlatıyoruz. Türkiye'nin yalnızlaştığını anlatıyoruz. Düne kadar hakaret ettiklerini kişinin ayağına gittiğini görüyoruz. Bunlara tanık oluyoruz. Bütün bunlardan çıkışın yolu sandık olacak. Her vatandaşımın pazar günü gidip oy kullanmasını ve sayımını izlemesini istiyoruz.

“SEÇMEN TAHRİKLERE KAPILMIYOR”

* Eskiden çatışma olurdu karşılıklı. Şimdi çatışmadan özenle kaçınılıyor. Çünkü ne olduğunu biliyoruz, seçmen de biliyor. Seçmen tahriklere kapılmıyor. El broşürleri dağıtılıyor. Ya bunlarda Allah inancı, ahlak var mı? Demokrasi ahlak üzerine inşa edilir. Devleti yönetenler partiyi devletleştirdiler.

* Sanki Türkiye Cumhuriyeti yok AK Parti devleti var. İletişim Başkanlığı AK Parti'nin yasa dışı organı gibi duruyor. Bu ülkede halen bozulmamış bürokratlar var. Bürokratlar bize bilgi getiriyor. Her gelen bilgiyi hemen kullanmıyoruz. Ahlaksızlık yapan anlayışın iktidarda olması kabul edilemez. Bir şey söylenecekse TELE1 olur başka yer olur. Oturup konuşuruz. Ama toplum artık buna inanmıyor. Parayı verip matbaada bastırıyorlar.

“KİMSE MONTAJCILARA İNANMASIN”

* Kimse montajcılara inanmasın. Bu ahlaksızlıktır. Bununla mücadele etmek de her vatanseverin görevidir. Çıkıp iftira atarlar. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Ahlaksız yapıları açığa çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu gücü var. Dijital ortama iz bıraktığınız zaman bunu saptamak kolay.

“BİR ÇATIŞMA ORTAMI YARATMAK İSTEYEBİLİRLER”

* YSK açıklamasa sonuçları biz açıklayacağız. Bizim tarihimizde ilk kez bir buçuk yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. Bütün ayrıntılar hesaplandı. Eğitimler verildi. Altyapılar oluşturuldu. Denemeler de yapıldı. Dün de deneme yapıldı. Diğer partiler de yapıyor.

* Bayram havası içinde sandığa gideceğiz. Büyük bir eğlence içinde gidin. Komşularınızı, yakınlarınızı alın. Geçmiş dönemde AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş olanları da ikna edin. Dijital altyapının güvenliğini aldık. YSK, AA yayınlamasa da, seçim sonucu dursa da biz hepsini tek yayınlayacağız.

* AK Partili bazı unsurlar, ya da AK Parti'nin tahrik ettiği bazı unsurlar sokağa çıkıp ateş edebilirler. Bir çatışma ortamı yaratmak isteyebilirler. Kast ettiğim buydu. Yoksa herkes sonucu takip edecek.

“DÜNYALIKLARINI YURT DIŞINA GÖTÜRDÜLER”

* En sonunda halkı darbeci yaptılar. Soğan üreticisini terörist, emekliyi terörist yaptılar. Şimdi de kalkıp vatandaşı darbeci yapıyorlar. Seçim tarihini belirleyen bunlar YSK'yı, oy pusulasını belirleyen bunlar. Beğenmedikleri zaman vatandaş darbe yaptı diyorlar. Bunların halkla ilgisi kalmadı. Dünyalıklarını yurt dışına götürdüler. Binaları, gökdelenleri orada. Hepsini biliyoruz. Hepsini getireceğim. Korktukları bunlar. Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim de. Malvarlıklarını açıklasınlar. Ya da gelsinler televizyon programında ben onlara her şeyi anlatayım.

“TIPIŞ TIPIŞ TESLİM EDECEKLER”

* Demek ki kazanacağımı o da kabul ediyor. Teslim etmez ne demek? Ne demek teslim etmez. Halkın iradesi her şeyin üzerinde. Parlamentoyu da Cumhurbaşkanını da belirleyen halk. Tıpış tıpış verecekler. Ben ondan tencere istemiyorum ki. Denemek istediler İstanbul'da. Seçim kurulundaki çetelerle halletmek istediler. Bizim hukuk tarihimizdeki en büyük rezaletlerden biridir. Ben onlara çete dedim dava açtılar. Bunun peşini bırakmayacağım.

* Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında fark var. Onlar dayatıyor. Biz ise kaynakları yerli yerinde kullanmak için, istihdam sorununu çözmek için mücadele ediyoruz. Yayınlanan veriler var. Bu iş birinci turda bitecek. Toplumun her kesimi baharı hissedecek. Çok iyi durumdayız onu rahatlıkla söyleyebilirim.

418 MİLYAR DOLAR MESELESİ

* Yapılan ihalaler, alınan rüşvetler, projelerle vatandaşın açıkça soyulması, döviz endeksli projeler…. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda 418 milyar dolar kayıp ortaya çıkıyor. Bu para da hukuk içinde gelecek.

* Savunma sanayisinin güçlendirilmesi lazım. Aselsan, Roketsan… Çok ciddi üretimler yapıyorlar. Eğer özel sektör girecekse rekabet oramında girmeli. Kim daha nitelikli ürün üretiyorsa başımızın üstünde yeri var. Ama diğerlerini tasviye edip bir kişinin önünü açarsanız bu ahlaki değil.

* Eğitimin kurallarını siyasetçiler değil eğitimciler belirler. Eğitimin bağımsız olması lazım. Dünya değişiyor, teknolojide ilerleme var. Bizim eğitim sistemimiz çok geride. Gel kreş aç deseler bana yapamam. Ama bunun uzmanları var. Her bir alanda özel yetişmiş insanlar var. Bakana göre eğitim sistemi. 7 Bakan değişti hepsine göre eğitim sistemi oldu.

“TERÖRE KARŞI DURMAK İNSANİ GÖREVDİR”

* Terör bir insanlık suçudur. Kim destek veriyorsa Allah belasını versin. Hagi çağda yaşıyoruz biz. Teröre karşı olmak bu bir insani görevdir.

* Aile Destekleri Sigortası'nı anlatıyoruz. 1971'de Türkiye çıkarmayı garanti etmiş. Fakat bunu çıkarmıyorlar. Bu çıktığında bugün ‘ben sana yardım sen bana oy ver' rezaleti bitecek. Biz garanti ediyoruz çıkaracağız. Aile hekimlerinin olduğu yerlerde sosyal hizmet uzmanları olacak. Bunlar bölgelerdeki bütün yoksul aileler ile görüşecek. Çoğu kadın olacak.

* Gelir düzeylerine bakılacak. Belirlendikten sonra kadının hesabına para yatacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bu destek olduktan sonra hiçbir ailenin elektriği suyu kesilmeyecek. Sosyal konutlardan da faydalanacaklar. Artık yoksulluğu yaşayan bir ülke olmaktan çıkacak Türkiye.

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