Kılıçdaroğlu’ndan alkol zammı açıklaması: 6 ay sonra…

Alkole yapılan zamlara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

YAŞAM TARIZINA MÜDAHALE

Yapılan zamları hayat tarzına müdahale olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur” dedi.

VERGİLER YENİDEN DÜZENLENECEK

Seçimden sonra iktidar olmaları durumunda bu sorunu çözeceğini ifade eden CHP lideri, “6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir.”

FAHİŞ ZAMLARLA İLGİLİ İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Türkiye'deki alkol politikalarının somut neticesi olan Türkiye'nin kaçak içki cennetine çevrilmesini ve bir ürüne 2,5 kat vergi uygulanması eleştiren Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu, “Alkoldeki fahiş vergi yaşam tarzı müdahalesidir” diyerek imza kampanyası başlatmıştı.

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