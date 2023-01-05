Kılıçdaroğlu’ndan borsa tepkisi! Küçük yatırımcıya dikkat çekti

Borsa İstanbul'da yaşanan büyük kayıpların ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklama geldi. Küçük yatırımcıya dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder" dedi.

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Borsa İstanbul’da günlük düşüş yüzde 7’yi aştı ve ikinci kez endeks bazlı devre kesici çalıştı. Kapanışta kayıp yüzde 7,37 oldu.

Yaşanan büyük kayıpların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

“ASLA YANLARINA BIRAKMAYIZ”

Sosyal medya hesabından 18 Kasım’da yaptığı açıklamayı alıntılayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!”

İŞTE KILIÇDAROĞLU’NUN O AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu 18 Kasım’da ise şu paylaşımı yapmıştı;

*Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız.

*Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra “emir geldi, yaptım” demek yok. Benden söylemesi.

*Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine Dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz.