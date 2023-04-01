Seccade tartışması: Kılıçdaroğlu ‘üzgünüm’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa ilişkin, açıklama yaptı.

Başak KAYA

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu', bir iftar buluşmasında, ‘Milli Görüşün' kurucularından eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’na iftarda, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP İstanbul Milletvekilleri İlhan Kesici ve Akif Hamzaçebi eşlik etti.

İftar sonrası vatandaşlarla çekilen fotoğraflarda Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde çektirdiği fotoğraf sosyal medyada tepki çekti….

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak, “Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum” açıklamasında bulundu.

Müftüoğlu ise şöyle konuştu:

*Halil İbrahim Sofrası'na ilahiyatçılar, akademisyenler, eski yeni bürokratlar, milletvekilleri ve dostlarımız katıldı.

*Kılıçdaroğlu iftar sonrasında adalet üzerine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Yemeğin ardından, kalabalık bir ortamda, lokanta yöneticisinin odasında, hatıra fotoğrafları çekildi.

*Kalabalığın meydana getirdiği dikkatsizlik, söz konusu fotoğraflara da yansıdı. Kılıçdaroğlu'na yapılan haksız tenkitler sağduyudan uzaktır, haksızlıktır.

*Siyasetin bu kadar acımasız, anlayışsız, birbirini suçlayıcı bir dille yapılması, artık hepimizi ziyadesiyle yormuştur. Bu gerçeği kamuoyu ile paylaşmak da benim görevimdir.

İftara katılan isimlerden CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

*İftar yemeğinin ev sahibi Müftüoğlu'dur. Milli Görüş geleneğinden gelen saygın bir siyaset adamıdır.

*Kılıçdaroğlu yemekte, Ramazan ayının anlam ve güzelliği, adalet ve inançlara saygıya vurgu yapan bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu ayrım yapmayan, herkesi kucaklayan, kutuplaşmayı sona erdiren bir siyaset izliyor. Fotoğraftaki görüntü tamamen bir kazadır, aksiliktir.

*Böyle bir aksilik üzerinden İslamı ve inançlara saygıyı içselleştirmiş, onu hayatının her alanında yaşayan, Kuran-ı Kerim'i duvara asan bir ailede yetişmiş olan Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek haksızlıktır.

*Milli Görüş gömleğini çıkararak davalarına ihanet edenler bu birliktelik görüntüsünden rahatsız oluyor. Onlar Kılıçdaroğlu'nun yükselişini, milli görüş ile olan birlikteliğini çekemedikleri için maksatlı bir şekilde bu eleştirileri yapmaktadırlar.

*Bu eleştiriler, benim 40 yıldır tanıdığım Kılıçdaroğlu'nun üzerinde yapışıp kalmaz, tutmaz. Ayrıca onlar dindar geçinen, ama Hz Muhammed'in “Yeryüzü bana mescid kılındı” diyen Hadisi Şerifini bilmeyenlerdir.

Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 1, 2023

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