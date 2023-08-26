Kilis’te Suriyeliler arasında bıçaklı kavga
Kilis'te Suriye uyruklu Kusay T. (18), husumetlisi Suriye uyruklu Abdülhamit C.'yi (21) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Kilis Osman Gazi Mahallesi’nde akşam saatlerinde, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Suriyeli Kusay T. ile Abdülhamit C., karşılaşıp tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kusay T., bıçakla Abdülhamit C.’yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdülhamit C.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)