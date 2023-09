Kilosu altınla yarışıyor: Anzer balının fiyatı dudak uçuklatıyor

Rize’nin Anzer yaylasında üretilen, şifa kaynağı olarak bilinen, dünyaca ünlü Anzer balının fiyatı dudak uçuklatıyor. 2300 rakımda 40’ı endemik olmak üzere 400’ü aşkın çiçek türünden üretilen Anzer balının bu yıl kilogram fiyatı 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

Elif ÇAVUŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rize'nin eşsiz tabiatında Anzer yaylasında üretilen Anzer balının yanından geçilmiyor.

Arıcıların, imparator balı olarak adlandırdığı şifa kaynağı olarak bilinen dünyaca ünlü Anzer balı, geçen yıl 2 bin liradan satılıyordu.

Bu yıl 500 lira zam yapıldı ve kilogram fiyatı 2 bin 500 lira olarak belirlendi. 2021 yılından itibaren coğrafi işaretli ürün olarak satışa sunulan Anzer balı, Anzer florasına uygunluğu, bal tebliğine uygunluğu ve gıda kontrol laboratuarlarında yapılan analizlerden sonra satışa hazır hale gelebiliyor.

ENFLASYONA GÖRE 3 BİN LİRA OLMASI GEREKİRDİ

Anzer balının kilogram fiyatının aslında 3 bin lira olması gerektiğini söyleyen Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, “Ülkedeki enflasyon oranlarını göz önünde bulundurursak geçen yıl 2 bin liradan satılan balın bu sene en az 3 bin lira olması gerekirdi. Hatta üreticilerimiz de bu yönde karar almışlardı. Fakat biz halkımızın alım şartlarını da göz önünde bulundurarak 2 bin 500 lira olarak karar verdik” dedi.

AÇIKLANAN FİYAT, MALİYETLER NEDENİYLE ÜRETİCİYİ MEMNUN ETMEDİ

Geçen yıl 2 ton Anzer balı üretildiğini ifade eden Civelek, bu yıl rekoltenin daha düşük olduğunu söyledi.

Rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatı yüksek tutmadıklarını dile getiren Civelek, “Üreticimiz pek de memnun olmadı. Çünkü üretim şartları, maliyetleri çok arttı. Akaryakıt ve diğer ürünlere gelen zamlar üreticiyi etkiledi. Arıların kışın bakım ve beslenme ihtiyaçları var. Şeker ve şuruplarla beslenmeleri gerekiyor. Arı hastalıkları da ülkemizde çok yaygın, bunların ilaçlanması da gerekiyor. Bütün bu maliyetler göz önünde bulundurulduğunda bal üreticileri, açıklanan fiyattan memnun değil” diye konuştu.

10 KİŞİ SORUYOR 3 YA DA 4 KİŞİ ALABİLİYOR

Anzer balını soran on kişiden ancak üç ya da dördünün satın alabildiğini ifade eden bal satıcısı Remzi Serdar Çömez, “Fiyatlar genel olarak biraz yüksek. Çok az kişi bu balı alabiliyor. Ekonomik şartlar alım gücümüzü bayağı düşürdü. 7 bin 500 lira emekli maaşı alan vatandaş, 2 bin 500 lira verip Anzer balını alamıyor. Ama dışarıdan gelen bir yabancı 100 dolara her zaman alabiliyor. Biz 100 liraya bal alabiliyor muyuz? Daha önce çok fazla üretilmiyordu, üretici de bulunmuyordu. Şuanda üretici var, vitrinimizde her zaman bulundurabiliyoruz ama vatandaş alamıyor. İşin gerçeği bu” dedi.

ÜRETİM İÇİN GEREKLİ MALZEMELER YÜZDE YÜZ ZAMLANDI

Arıcılara bal üretimi için gerekli olan malzemeleri de satan Çömez, bu malzemelerin geçen yıla oranla yüzde yüz zamlandığını söyledi.

Çömez, “Arılara kış mevsiminde verilen şerbetin 10 kilogramı geçen yıl 400 lira idi. Bu yıl 800 lira. Körükler 200 liraya çıktı. Arıcılar artık kendi malzemelerini satmak istiyor. Artık Rize'de arıcılık neredeyse bitme noktasına geldi” dedi.

ÇEYREK ALTINLA YARIŞAN ANZER BALINI RİZELİ VATANDAŞ TÜKETEBİLİYOR MU?

SÖZCÜ mikronuna konuşan Rizeli vatandaşlar ise, “Peynir bile alamazken, Anzer balını nasıl alacağız?” diye soruyor.

Asgari ücret ya da emekli maaşı alan bir vatandaşın Anzer balını almasının mümkün olmadığını söyleyen bir vatandaş, “Yaşamak, geçinmek bundan 10 sene önceydi. Şimdi kim ‘geçiniyoruz' derse yalan konuşur. Benim de gelirim olsa, Anzer balını, manda yoğurdunu yerim. Sağlıklı yaşamayı kim istemez ki?” dedi. Bir başka vatandaş da, “Biz 3,5 liraya simit yiyemiyoruz, Anzer balını nasıl yiyelim?” diye konuştu.

ANZER BALININ YANINDAN BİLE GEÇEMİYORUZ

Önceden daha uygun fiyata satılan kestane balını alabildiklerini ancak şuan onu da alamadıklarını söyleyen bir vatandaş ise, “Anzer balı şifa kaynağı, kaliteli bir bal ama biz ancak reklamını görüyoruz, uzaktan kokusunu alıyoruz. Şu anki ülke şartlarında almak mümkün değil. Anzer balının yanından bile geçemiyoruz. Daha önceden de daha uygun olan kestane balı var, onu alabiliyorduk, şuan o bile 500-600 liraya çıktı, onu da alamıyoruz” dedi.

Kameraman: Mert BAHADIR/SÖZCÜ