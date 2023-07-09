Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde korku dolu anlar

Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde er meydana dışındaki bir ağaç devrildi. Ağacın altında kalan 2 kadın yaralandı.

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Edirne’de bu yıl 662’ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son gününde Sarayiçi’ne giden kişiler Er Meydanı dışındaki alanda sıcak havadan korunmak için ağaç altına sığındı.

2 KADIN AĞIR YARALANDI

Kırkpınar çeşmesi olarak bilinen noktada ağaç kökünden kırılarak devrildi. Ağacın altında oturan 2 kadın ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda acil sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Bölgede hazır bunan sağlık ekipleri ve UMKE ekipleri tarafından ağacın altında kalan 2 kadın kurtarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

“SON ANDA KURTULMUŞUZ”

Ayağa kalktıktan sonra ağacın devrildiğini söyleyen Metin Üstübeç, “Ağacın altında çay içip müsabakaları izlemek için ayrıldıktan sonra sesleri duydum ve arkamı döndüğümde ağacın yıkılmış olduğunu gördüm. Allahtan bize bir şey olmadı. Son anda kurtulmuşuz” dedi.

“KENDİ KENDİNE DEVRİLDİ”

Ağacın devrildiği sırada bölgede bulunanlardan Yücel Temel, “Yüzümü yıkamak için ağacın yanından geçiyordum. Ağaç birden kendi kendine devrildi. Bir ses duyduk ve birden devrildiğini gördük. 2 kadın ağacın altında kalarak yaralandı” ifadelerini kullandı. (DHA)

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