“Kızılay etleri, AKP’li vekilin otelinde” haberi için gazeteciye hapis cezası

Gazeteci Sinan Aygül, "Kızılay etleri AKP'li vekilin otelinde" haberi nedeniyle 3 yıl sonra "iş yerine izinsiz giriş" iddiasıyla açılan davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Orhan BOZKURT

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Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Gazeteci Sinan Aygül, “Kızılay etleri AKP’li vekilin otelinde” haberi nedeniyle 3 yıl sonra açılan davada hapis cezasına çarptırıldı.

Aygül, sosyal medya üzerinden yayınladığı seri paylaşımlarında, dosyadaki müfettiş raporlarına dair ayrıntıları paylaştı.

Gazeteci Sinan Aygül, 25 Ağustos 2020’de Bitlis News'te yayınlanan ‘Devlet Bahçeli'yi uyarıyorum!’ başlıklı köşe yazısında, Kızılay'ın yoksullara dağıtılmak üzere hazırladığı konserve etlerin, Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ve kardeşi AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'a ait otelde kullanıldığına dair iddialara yer vermişti.

AKP Milletvekili Cemal Taşar ve Kızılay Şube Başkanı Battal Taşar'ın şikayeti üzerine Aygül hakkında soruşturma başlatıldı.

Suç duyurusunun üzerinden yaklaşık üç yıl geçtikten sonra 12 Ocak 2023'te, Aygül hakkında ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal’ suçlamasıyla bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Aygül, Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada 20 Nisan 2023 tarihinde verilen karara göre Aygül, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği’ gerekçesiyle altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve dosyanın basit yargılama usulüne tabi olması sebebiyle dörtte bir oranında indirim yapılarak ceza dört ay 15 güne düşürüldü.

Aygül’ün verilen karara itiraz etmesi üzerine duruşma tarihi, 19 Eylül olarak belirlendi. Dün yapılan duruşmada Aygül, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAVA DOSYASINA GİREN MÜFETTİŞ RAPORUNDAN AYRINTILAR PAYLAŞTI

Mahkemeden çıkan kararı sosyal medya hesabından duyuran Sinan Aygül, dosyaya giren müfettiş raporunda yer alan bazı ayrıntıları paylaştı.

Aygül’ün paylaşımları şöyle:

-Sonunda ceza aldım. 2020 yılında yaptığım “Kızılay Etleri AKP’li Vekilin Otelinde” haberimden dolayı hakkımda 3 yıl sonra “iş yerine izinsiz giriş” iddiasıyla açılan davadan 6 ay hapis cezası aldım.

-Ceza kısmına şaşırmadım. Ancak dosyada ilginç detaylar gördüm, paylaşıyorum.

-Haberden sonra Kızılay tarafından konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmişti. Müfettiş raporu da dosyada yer aldı, okudum.

-Öğrendiğim ilk ilginç şey; Kızılay Tatvan Temsilcisi AKP Milletvekili Cemal Taşar’ın damadı Av. Mesut Sayılgan imiş.

-Görüntüler Taşar Otel’den, ekip şöyle; Otel, AKP’li vekil Cemal Taşar ve kardeşi Battal Taşar’a ait, Battal Taşar Kızılay Tatvan Koordinatörü, Cemal Taşar’ın damadı Av. Mesut Sayılgan Kızılay Tatvan Temsilcisi, yeğenleri Feyzullah Piral hem otel müdürü hem Kızılay yetkilisi.

-Benim iddiam Kızılay’a ait kuşbaşı/kıyma konservelerin Taşarlara ait otelde tüketildiğiydi.

-Konserve etlerin otel mutfağının dolabında, bir kısmı kullanılmış, kullanıma hazır halde ne işi var? Bu basit soruyu sormuştum. Ben otel mutfağında 3 konserve görüntülemiştim.

“743 ADET KONSERVE ETİN AKIBETİ BELLİ DEĞİL”

Müfettiş raporuna göre o tarihe kadar Taşarlar’ın aile çiftliğine, pardon Kızılay Tatvan Temsilciliği’ne gelen konserve sayısı 2016 adet, dağıtılan/çıkışı yapılan 978 adet, mevcutta bulunan 292 adet, aradaki fark 746 adet 743 adet konserve etin akıbeti belli değil, 3’ü otelde.

Müfettişin raporda, “Temsilcilik” diye bahsettiği Taşarlar, yeğenleri ve damatlarının etleri dağıttıklarını söylediklerini ama zorunlu olan “ayni yardım teslim belgesinin düzenlenmediğini” söylüyor. Yani zorunlu olmasına rağmen kime dağıttıklarına dair bir kayıt tutulmamış.

“Etleri dağıttık ama kaydını tutmasını bilmiyorduk” diyen Taşarlar, yeğenleri ve damatları, bazı etlerin de belediye ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına verildiğini söylüyor. Müfettiş belediyeye, “Size verdiler mi?” diye soruyor belediye de “Verdiler, mültecilere verdik” diyor.

AKP’li vekilin kardeşi, Kızılay koordinatörü ve otelin sahibi Battal Taşar, konserve etlerin bir kısmını da Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na verdiklerini söylüyor ifadesinde.

Müfettiş SYDV’ye soruyor. Verilen yanıt: “Vakfımıza herhangi bir ayni malzeme teslimatı yapılmamıştır.

“BİRKAÇ TANESİ NEMRUT’TA AYILARA VERİLMİŞ, AYILAR KOKLAMIŞ YEMEMİŞ”

İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kızılay Tatvan Temsilciliğine gönderilen 2016 adet konserveden 746’sının akıbeti belli değil. İzini sürdüm, 3’ünü otelde buldum. Birkaç tanesi de Nemrut’ta ayılara şov yapılarak verilmiş, ayılar kokladıktan sonra yememiş.

Ülkenin 100 bini aşkın nüfuslu bir kentinde, aile çiftliğine çevrilmiş Kızılay temsilciliğinin hikayesi bu. Ben yaptığım haberle bu keyfe son verdim. Hepsi görevden alındı.

Ve bugün, Otelin ortağı AKP’li vekil Taşar’ın kardeşi Kızılay koordinatörü olan küçük Taşar’ın bana açtığı davanın avukatı, damat Sayılgan’dı. Cezalandırılmamı istedi, bu haberi yaptığım için 6 ay ceza aldım. Bu haberden dolayı ÇGD’den bir ödül almıştım, biri de bu ceza oldu.