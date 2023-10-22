Kızılay, Filistin’e yardım için kampanya başlattı

6 Şubat depremlerinde çadır sattığı için tepki gören Kızılay şimdi de Gazze için kampanya başlattı. Vatandaşa ‘Filistin halkına umut ol’ diye SMS atıp para istedi.

Deniz AYHAN

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İsrail'in saldırılarından sonra gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaçlar ulaşmakta zorlanan Filistinlilere yardım için Kızılay da kampanya başlattı. Kurum hem vatandaşların telefonlarına mesaj gönderdi hem de sosyal medyadan çağrı yaptı. “Filistin'in yaralarını birlikte saralım. Filistin yaz 2868'e gönder, 20 TL bağışla.” diyerek para istedi. Kızılay'ın internet sitesinde de bağış hesabı açıldı.

Sayfada “Filistin halkı zorlu koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Türk Kızılay, Filistin, Gazze ve Kudüs'e insani yardımlar göndererek, kalıcı projeleri hayata geçiriyor. Filistinli kardeşlerimizin barınma, hazır gıda, hijyen ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Siz de destek verin” denildi. Öte yandan kampanya bazı vatandaşlar şüphe ile yaklaştı. Sosyal medyadaki “Kahramanmaraş depreminde çadır satan Kızılay, Filistin'in yaralarını saracakmış. Ne dersiniz, inanalım mı?” şeklindeki eleştiri dikkat çekti.

Öte yandan Kızılay, Filistin Kızılayı'na Gazze'deki tüm hastane ve ambulansların 30 günlük ihtiyacını karşılayabilecek 400 bin litre akaryakıt desteği sağlayacağını duyurdu.