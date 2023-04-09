Kızılay’ın 3 günlük kan stoku kaldı

Depremden önce günde 8-9 bin ünite bağış yapılıyordu. Kızılay’daki yolsuzluklara Ramazan eklenince günlük kan bağışı 2 bin üniteye düştü. Yani pandemi dönemindeki seviyeye inildi.

Batuhan SERİM

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Kızılay'ın 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere çadır sattığı, Ensar Vakfı'na Vakfı'na 8 milyon dolar bağışta bulunduğu gibi birçok skandal ortaya çıktı. Kamuoyunda en çok tepki çeken ise Kızılay'ın ihaleyle kan sattığı iddiası oldu. Bu durum kurum yöneticilerine yönelik ciddi tepkilere neden oldu. Eleştirilerin hedefi olan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise “İstifa edersem kaos olur” diyerek görevine devam ediyor.

20 BİN 600 ÜNİTE KALDI

Yaşananlar kan bağışlarını etkiledi. Depremden önce günde ortalama 8-9 bin ünite kan bağışı yapılıyordu. Depremin ilk 3 gününde yaklaşık 100 bin bağış yapılmıştı. Skandallarla başlayan düşüş Ramazan'la sürdü. Günlük bağış 2 bine düştü. Bu da pandemi dönemindeki seviyeye denk geliyor. Kızılay kan stokunun asgari seviyenin altına düştüğü belirtilen bir duyuru yaptı. Üst düzey bir yetkili an itibariyle 20 bin 600 ünite kan stokunun bulunduğunu ve sadece 3 günlük kan stokunun kaldığını açıkladı.

Dağ, Kınık'a destek verdi: Pire için yorgan yakılmaz

AKP'li Hamza Dağ, Kızılay'ı iflas noktasına getiren Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a arka çıktı. Dağ, Kızılay'daki kan stoğunun azalması ve Kızılay Başkanı'nın istifasıyla ilgili bir soruya “Pire için yorgan yakılmaz” cevabını verdi. Hamza Dağ, “Kızılay Başkanı sonuç olarak depremin başından beri bir şekilde çalışma yapıyor. Kızılay'ın tarihten gelen yardım kuruluşu çalışmasını devam ettirmesi, diğer tartışmaların ne ona ne ülkeye ne de partimize faydası var. Pireye kızıp yorgan yakılmaz. Ben de kan bağışı yapacağım. Vatandaşımızın yapmasından fayda var” dedi.

Kan veren Kınık büyük tepki çekti

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünün duyurulmasının ardından kan bağışı yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kınık'a tepki yağdı. Kızılay Başkanı da Twitter'daki fotoğrafına yapılan yorumları gizlemek zorunda kaldı. Kınık'ın paylaşımına ilk anlarda gelen yorumlarda ise kuruma olan güven kaybı dikkat çekti.

Kaftancıoğlu'ndan bağış çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘Kişilerin ya da yöneticilerinin kötü olması kurumların kötü olduğu anlamına gelmez' diyerek Türk Kızılay için kan bağışı çağrısında bulundu. Kaftancıoğlu “Kızılay, Cumhuriyetin köklü kurumlarından biri olup çok yakında liyakatli yöneticiler eliyle yönetilecek. Yöneticilerinin kötülüğünü Kızılay'a mal etmeyelim kan bağışında bulunmayı ihmal etmeyelim” açıklamasını yaptı.

Kızılay orta yerde bıraktı konserveler yağmalandı

HAYIRSEVERLERİN depremzedelere destek amacıyla Kızılay üzerinden yardımda bulunduğu binlerce kutu konserve, orta yerde bırakılınca adeta yağmalandı. Depremin en fazla zarara yol açtığı kentlerden Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremzedelere dağıtılmak üzere Kızılay'ın Mimar Sinan Ortaokulu'nun bahçesindeki deposuna binlerce kutu konserve getirildi. Ancak içinde etli kuru fasulye ve pilav bulunan konserveler düzenli şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak yerine orta yerde bırakıldı. Depremzedeler de binlerce kutu etli kuru fasulye ve pilav konserveyi poşet ve kutulara doldurarak gitti. Konservelere sahip çıkılmamasına hayırseverler tepki gösterdi.