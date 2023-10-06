Kocaeli’de hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktoru darbetti

Sağlık çalışanlarına saldırılar bitmek bilmiyor. Şiddetin adresi bu kez de Kocaeli oldu. Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan üç hekim, hasta yakınları tarafından darbedildi. Doktorların vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp izleri, yara, diş ısırıkları ve morluklar tespit edildi.

Halil ATAŞ

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde bugün saat 14.45 sıralarında doktorlara saldırı gerçekleşti. Hasta ve hasta yakınları, nedeni belli olmayan bir şekilde aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S.’yi, darbetti. Şiddete uğrayan hekimlerden birinin, boğazı sıkıldığı için boğulma tehlikesi geçirerek bayıldığı öğrenildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Hekimlerden birine Körfez Devlet Hastanesi’nde, diğer iki hekime ise ilk müdahale Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk müdahaleden sonra iki hekim tedavileri yapılmak üzere Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

“VAHŞİCE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CANINA KAST EDİLEN ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, hekimlere yönelik şiddeti kınayan bir açıklama yaptı. Çeker, yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

* “Salgın döneminde şifa dağıtmak için tüm gücüyle hizmet üreten sağlık çalışanlarına saldırılar bitmek bilmiyor. Şiddetin vahşete dönüştüğünü, insanlıktan çıkmış zorbaların histerik bir halde vahşice sağlık çalışanlarının canına kast ettiğini görüyoruz. Bu tür vahşetlerden birisi de Körfez İlçesinde Faaliyet gösteren Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezinde bu gün saat 14.45 civarlarında gerçekleşti. Hekimlerimizin vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp izleri, yara, diş ısırıkları ve morluklar tespit edilmiştir. Bu gün yaşanan üzücü olayda sağlık hizmeti sunan hekimlerimizde veya diğer personelden her hangi biri telafisi mümkün olmayan bir şekilde büyük zaralar görebilirdi.

“BU SALDIRININ SORUMLUSU KİM OLACAKTI?”

* O zaman bu saldırının sorumlusu kim olacaktı? Şu günlerde bu yaşananları görünce söylenecek sözlerin bile anlamı kalmıyor. Sağlıkta şiddetin sonu anında hapis olmadığı sürece bu vahşetinde sonu gelmez, azalmaz. Geçtiğimiz yıl TBMM'de sağlıkta şiddete yönelik bir düzenleme hayata geçmiştir ama görülüyor ki, bu düzenleme uygulamada hayata geçmemiş, düzenlemenin yaptırımları hissettirilememiştir. Ancak şiddet uygulayan canilerin salıverildikten sonra oluşan kamuoyu tepkisi nedeniyle tekrar tutuklandıklarına şahit olmaktayız. Bu nedenle sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi önerimiz süratle hayata geçirilmelidir.

“HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI GEREKLİDİR”

* Buradaki herhangi bir suçun ertelemesi, paraya çevrilmesi imkansız hale getirilerek hapis cezası ile cezalandırılması gereklidir. Salgın sürecinde bile böylesine korkunç olayların yaşanması yaptırımların ne kadar ağır olması, tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir. Sıfır toleranslı alan uygulaması dışında İstinasız tutuklu yargılama ve şiddet uygulayanlara acil haller dışında kamu sağlık hizmetinin belirli bir süre ücretli verilmesi gibi önlemler acilen hayata geçmelidir.Aksi takdirde ne yazık ki şiddetin önlenmesi mümkün değildir. Sağlık çalışanlarının yaşadıklarına bir son verilmesinin başka bir çaresi yoktur. Sağlık çalışanları şiddet sarmalından bir an önce kurtarılmalıdır.

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

* Kınamakla, unutmakla ve münferit bir olay gibi görmekle bu şiddetin ne sonu gelir ne de çalışan kendini güvende hisseder. Hastaları hayata tutunmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşamalarına sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz; sağlıkta şiddette kesin çözüm için en kısa sürede somut adım atılmalı, en ağır cezalar verilmelidir. Türk Sağlık Sen olarak konunun takipçisi olacağız.”

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