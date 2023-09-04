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Kocaeli’de kadına silahlı saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinin bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli’de kadına silahlı saldırı

Kocaeli’de Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi’nde evinin bahçesinde oturan C.K, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanede tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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