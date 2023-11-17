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Kocasını öldürdü, babasına saldırırken kızı durdurdu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, uyuyan kocasını bıçaklayarak öldüren, babasını ise seccade ile boğmaya çalışan 3 çocuk annesi Emine B. (40), gözaltına alındı.

Yayınlanma: 11:43 - 17 Kasım 2023 Güncellenme:
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Kocasını öldürdü, babasına saldırırken kızı durdurdu

Sakarya’nın Taraklı ilçesi Duman Mahallesi’nde uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Emine B. dehşet saçtı. 3 çocuk annesi Emine B., eşi Eyüp B.’yi uyurken bıçakladı.

Emine B. daha sonra odadan çıkarak bu kez evde bulunan babası Ahmet G.’yi seccade ile boğmaya çalıştı. Ahmet G.’nin çığlıkları üzerine odaya giren Emine B.’nin kızı, dedesini, annesinin elinden aldı.

Emine B. – Eyüp B.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eyüp B’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun süredir psikolojik tedavi gören Emine B., gözaltına alındı ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. (DHA)

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